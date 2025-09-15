Andor, la serie de Star Wars con Diego Luna de 45 años de edad, ganó el Emmy 2025 a Mejor Guion de Drama por su capítulo “Bienvenida a la Rebelión”, pero ¿de qué trata?

Andor es una serie spin off del universo de Star Wars, la cual se desarrolla antes de los eventos de la película de Rogue One , y por la cual han ganado un Emmy 2025.

El pasado 14 de septiembre, se llevaron a cabo los Emmy 2025 que premian a lo mejor de la televisión, y en esta ocasión, la serie Andor de Star Wars se llevó una estatuilla.

Esto por Mejor Guion de Drama por el capítulo 9 titulado: “Bienvenida a la Rebelión”, un capítulo crucial en el que el personaje de Diego Luna, Cassian Andor, se une de manera decisiva a la lucha contra el Imperio Galáctico.

MON MOTHMA'S SPEECH IS NOW AN EMMY WINNERpic.twitter.com/gGZ5EhanNZ — Lalo 🛡 Andor sweep (@clonehumor) September 15, 2025

El capítulo “Bienvenida a la Rebelión de Andor, fue aclamado unánimemente por la crítica especializada y la audiencia por su construcción de personajes y narrativa.

En este noveno episodio, se profundiza en las motivaciones de Andor, y establece las bases para los conflictos y sacrificios que definirán la naciente Rebelión.

“Bienvenida a la Rebelión” es el episodio final de la segunda temporada de Andor en donde la senadora Mon Mothma da un discurso en el Senado Galáctico denunciando al Imperio, lo que provoca que Cassian Andor la ayude a escapar.

Esto marca el nacimiento oficial de la Alianza Rebelde, y es aquí en donde se profundiza en los sacrificios y el costo moral de la rebelión, mostrando cómo Bix toma una decisión difícil.

Mientras que Cassian se reúne con los rebeldes en Yavin IV, preparándose para su viaje final que lo llevará a formar parte de la Alianza.

Andor 2 de Star Wars (Disney)

Cabe recordar que el Emmy 2025 que ganó Andor -una de las series más nominadas- por Mejor Guion de Drama por su capítulo “Bienvenida a la Rebelión”, lo otorga la Academia de Televisión, Artes y Ciencias.