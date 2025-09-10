Alexis Ayala -de 60 años de edad- sigue siendo la personalidad más controvertida de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que pese a ser de los favoritos del público, habitantes como Shiky y El Guana -de 38 años de edad- ya no lo soportan y prefieren evitarlo.

El Guana y Shiky se alejan de Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025

A mediados de la semana siete de competencia, Shiky -de 53 años de edad- y El Guana hablaron de la actitud de Alexis Ayala.

Misma que, según ellos, han tenido que ir aguantando desde las primeras semanas del reality show.

Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

“Ya voy a intentar no reírme ni encontrarme la mirada con sus ojos ni nada”, dijo Shiky a su compañero de equipo.

De acuerdo con el presentador esta decisión la toma debido a que la convivencia con el actor es cada vez más incómoda.

En este sentido Shiky aclaró que no considera a Alexis Ayala como una mala persona, por el contrario, acepta su roll de “figura protectora”.

Esto último sobre todo con los más jóvenes de su equipo, como Aaron Mercury.

Sin embargo, siente que su vibra genera un ambiente más cada vez más pesado al interior de La Casa de los Famosos México 2025.

“Cuando se pone en ese plan es raro, es incómodo”, respondió El Guana de Alexis Ayala.

La relación de Alexis Ayala con los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025

Si bien algo es cierto es que Shiky y El Guana no son los primeros en quejarse de Alexis Ayala y sus “actitudes”.

La mayaría de las quejas vienen tras la dinámica del posicionamiento en las galas dominicales de La Casa de los Famosos México 2025.

Mismas en las que el actor ha sido múltiples veces por comentarios “groseros” y hasta “violentos”.

Al respecto, Alexis Ayala se ha definido como una persona que “no comparte su energía con cualquier persona”.

Esto después de que se le critique por aislarse y no convivir con la totalidad de los habitantes en La Casa de los Famosos México.