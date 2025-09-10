El Abelito -de 25 años de edad- es siendo criticado por haber tenido una actitud grosera en La Casa de los Famosos México 2025.

Esto después de que hiciera sentir mal a Mar Contreras -de 44 años de edad- por culpa de una “jamón seboso”.

Desencuentro con Mar Contreras resultó ser una broma de El Abelito

El Abelito preparaba el desayuno en La Casa de los Famosos México 2025 cuando Mar Contreras le preguntó lo que él y los demás harían de comer.

Esta pregunta generó molestia en el influencer, quien de inmediato respondió de manera hostil a la actriz.

Mar Contreras sugirió que podían preparar algo con toda la carne que todavía tenían, sin embargo El Abelito dejó en claro que comerían tortas de jamón.

La actriz cuestionó e hizo mención de que, incluyendo el desayuno, comerían jamón en todo el día.

Momento en el que El Abelito respondió aparentemente molesto, asegurando que la actriz lo puso hasta de malas.

“Acabamos de tirar un paquete de jamón porque ya estaba seboso, seboso y pestoso”, se quejó el influencer.

Pero en cuanto la actriz quiso dar más opciones e ideas, El Abelito continúo con esta actitud, generando que Mar Contreras se fuera.

Más tarde la actriz se quejó al respecto, todo para que el influencer admitiera que todo se había tratado de una broma.

El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

La polémica de El Abelito como habitante de La Casa de los Famosos México 2025

Si bien El Abelito se convirtió en uno de los habitantes favoritos del público también ha sido el centro de controversia.

En redes sociales los fans de La Casa de los Famosos México 2025 se han dado a la tarea de desmenuzar dos puntos a destacar.

El primero en es torno a la falta de espacios y actividades inclusivas para El Abelito dentro del reality show.

Esto debido a que el influencer tiene que cargar un banco a las diferentes habitaciones para que pueda acceder a determinado mobiliario.

Tales como el lavamanos del baño o los estantes de la cocina, por mencionar algunos.

Además de que en muchas de las pruebas de La Casa de los Famosos México 2025 es evidente que pocas fueron diseñadas para alguien de la talla del influencer.

En un segundo punto, se cuestiona mucho la forma en la que habitantes del programa y el público suelen infantilizar a El Abelito.

De acuerdo con estos señalamientos, la condición del influencer provoca en las personas una reacción de ternura a ciertas acciones y comentarios.

Comparando esta situación como cuando un niño pequeño hace o dice algo indebido pero se le aplaude.

“No es un niño, es un adulto de 25 años”, se lee mucho en redes sociales por El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025.