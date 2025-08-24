La segunda semifinal de México Canta en vivo hoy 24 de agosto está por iniciar, pero ¿sabías que el concurso del Gobierno de México se puede ver gratis?
En busca de terminar con la apología al delito, el Gobierno de México lanzó México Canta ‘Por la paz y contra las adicciones’ que tendrá su segunda semifinal con un candidato más para la gran final.
¿Dónde ver gratis México Canta en vivo? La segunda semifinal es hoy 24 de agosto
Este domingo 24 de agosto se vivirá la segunda semifinal de México Canta para seleccionar un concursante más que llegará a la gran final, pero ¿dónde se puede ver?
México Canta en vivo hoy 24 de agosto se puede ver gratis en:
- Canal 22
- Redes sociales de México Canta
- Televisión pública de todos los Estados de la República Mexicana
Algunos de los medios de comunicación pública en distintos Estados de la República Mexicana que tendrán la transmisión en vivo de México Canta son:
- Canal 11
- Capital 21
- IMER
- Radio Educación
- Politécnico
- Red México
- Congreso TV
- SMR TV
- Altavoz Radio
- TRC
- TVM
- La señal de la pluralidad
- E53
- Tele Yucatán
- TV Emigrante
- Telemax
- Sistema Chiapaneco de radio, televisión y cinematografía
- Sistema estatal de radio y televisión de Tamaulipas
- Canal del pueblo
- Sistema Quintanarroense de comunicación social
- Tele Sur
¿A qué hora es la transmisión en vivo de la segunda semifinal de México Canta hoy 24 de agosto?
México Canta tendrá su segunda semifinal hoy 24 de agosto en la que se hará una transmisión en vivo que inicia a las 19:00 pm y termina a las 21:00 pm, zona centro de México.
Así serán las etapas de México Canta
México Canta está compuesto por seis etapas para el proceso de selección de los seis finalistas, divididos de la siguiente manera:
- Este - Estados Unidos el 17 de agosto (semifinal uno)
- Centro - Estados Unidos el 24 de agosto (semifinal dos)
- Oeste - Estados Unidos el 31 de agosto (semifinal tres)
- Norte - México el 7 de septiembre (semifinal cuatro)
- Centro - México 14 de septiembre (semifinal cinco)
- Sur - México 21 de septiembre (semifinal seis)
La gran final de México Canta será el 5 de octubre desde el Teatro Esperanza Iris, ubicado en el Centro Histórico de la CDMX.