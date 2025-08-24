La segunda semifinal de México Canta en vivo hoy 24 de agosto está por iniciar, pero ¿sabías que el concurso del Gobierno de México se puede ver gratis?

En busca de terminar con la apología al delito, el Gobierno de México lanzó México Canta ‘Por la paz y contra las adicciones’ que tendrá su segunda semifinal con un candidato más para la gran final.

¿Dónde ver gratis México Canta en vivo? La segunda semifinal es hoy 24 de agosto

Este domingo 24 de agosto se vivirá la segunda semifinal de México Canta para seleccionar un concursante más que llegará a la gran final, pero ¿dónde se puede ver?

México Canta en vivo hoy 24 de agosto se puede ver gratis en:

Canal 22

Redes sociales de México Canta

Televisión pública de todos los Estados de la República Mexicana

Algunos de los medios de comunicación pública en distintos Estados de la República Mexicana que tendrán la transmisión en vivo de México Canta son:

Canal 11

Capital 21

IMER

Radio Educación

Politécnico

Red México

Congreso TV

SMR TV

Altavoz Radio

TRC

TVM

La señal de la pluralidad

E53

Tele Yucatán

TV Emigrante

Telemax

Sistema Chiapaneco de radio, televisión y cinematografía

Sistema estatal de radio y televisión de Tamaulipas

Canal del pueblo

Sistema Quintanarroense de comunicación social

Tele Sur

¿A qué hora es la transmisión en vivo de la segunda semifinal de México Canta hoy 24 de agosto?

México Canta tendrá su segunda semifinal hoy 24 de agosto en la que se hará una transmisión en vivo que inicia a las 19:00 pm y termina a las 21:00 pm, zona centro de México.

Así serán las etapas de México Canta

México Canta está compuesto por seis etapas para el proceso de selección de los seis finalistas, divididos de la siguiente manera:

Este - Estados Unidos el 17 de agosto (semifinal uno)

Centro - Estados Unidos el 24 de agosto (semifinal dos)

Oeste - Estados Unidos el 31 de agosto (semifinal tres)

Norte - México el 7 de septiembre (semifinal cuatro)

Centro - México 14 de septiembre (semifinal cinco)

Sur - México 21 de septiembre (semifinal seis)

La gran final de México Canta será el 5 de octubre desde el Teatro Esperanza Iris, ubicado en el Centro Histórico de la CDMX.