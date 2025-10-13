La Granja VIP de TV Azteca ya arrancó y en menos de 24 horas ya hay tres granjeros que se convirtieron en los favoritos del público.

De 16 participantes y uno ya nominado, fans de La Granja VIP que se puede ver por Disney+ ya tienen a tres favoritos que te compartimos para que estés bien enterado del nuevo reality show.

La Granja VIP: Estos son los tres granjeros que se están llevando el reality show

El 12 de octubre empezó La Granja VIP el nuevo reality show de TV Azteca en el que ya figuran tres personalidades como las favoritas:

Lola Cortés (Instagram/@soylolacortes)

Los resultados de los favoritos fueron expuestos por Gerardo Escareño, el conductor detrás de Vaya Vaya, gracias a un grupo que tiene sobre el reality show.

De estos, Lolita Cortés y Sergio Mayer Mori fueron presentados el mero día del estreno de La Granja VIP y compiten contra estos integrantes que también forman parte del reality show:

Asimismo, se han dado las primeras nominaciones de La Granja VIP siendo César Doroteo ‘Teo’ el primero en subir a la placa.