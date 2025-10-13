La Granja VIP de TV Azteca ya arrancó y en menos de 24 horas ya hay tres granjeros que se convirtieron en los favoritos del público.
De 16 participantes y uno ya nominado, fans de La Granja VIP que se puede ver por Disney+ ya tienen a tres favoritos que te compartimos para que estés bien enterado del nuevo reality show.
La Granja VIP: Estos son los tres granjeros que se están llevando el reality show
El 12 de octubre empezó La Granja VIP el nuevo reality show de TV Azteca en el que ya figuran tres personalidades como las favoritas:
- Lolita Cortés de 54 años de edad
- Alberto del Río ‘El Patrón’ de 48 años de edad
- Sergio Mayer Mori de 27 años de edad
Los resultados de los favoritos fueron expuestos por Gerardo Escareño, el conductor detrás de Vaya Vaya, gracias a un grupo que tiene sobre el reality show.
De estos, Lolita Cortés y Sergio Mayer Mori fueron presentados el mero día del estreno de La Granja VIP y compiten contra estos integrantes que también forman parte del reality show:
- Alfredo Adame de 67 años de edad
- Jawy Méndez de 37 años de edad
- Kim Shantal de 31 años de edad
- Sandra Itzel de 31 años de edad
- César Doroteo ‘Teo’ de 36 años de edad
- Manola Díez de 51 años de edad
- Kike Mayagoitia de 39 años de edad
- Carolina Ross de 30 años de edad
- Lis Vega de 47 años de edad
- Omahi de 30 años de edad
- Eleazar Gómez de 39 años de edad
- La Bea de 31 años de edad
- Fabiola Campomanes de 53 años de edad
Asimismo, se han dado las primeras nominaciones de La Granja VIP siendo César Doroteo ‘Teo’ el primero en subir a la placa.