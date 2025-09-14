El programa en vivo de Venga La Alegría del 14 de septiembre se tornó cómico cuando el chef del matutino conocido como El Chino golpeó sin querer a una de las conductoras del programa.

Gracias a la transmisión en vivo se pudo tomar la evidencia del golpe que Esmeralda Ugalde de 33 años de edad, recibió que hasta le llevó a decir “Casi me tiras los dientes”.

El Chino de 33 años de edad, cuyo nombre es Ismael Zhu Li fue evidenciado mediante un video por un fuerte golpe que le soltó a Esmeralda Ugalde en Venga La Alegría.

Esmeralda Ugalde recibe golpe de El Chino en Venga La Alegría. (Instagram/vengalaalegria / Tomada de video)

Fue a través del programa de TV Azteca que se dio a conocer el cómico momento que pasó el 14 de septiembre durante la emisión de fin de semana de Venga La Alegría.

Y es que mediante una dinámica con el reto 360, los conductores tuvieron un altercado cuando la reacción de un juego hizo que El Chino golpeara a Esmeralda Ugalde sin querer.

Esto se debió a que ambos estaban tomado de las manos y la reacción de El Chino lo hizo levantar la mano y golpear directamente a Esmeralda Ugalde en la boca.

Ante ello, la cantante se rió del momento con un comentario en Instagram “Casi me tiras los dientes”, mismo hecho al que El Chino reaccionó aludiendo a la pelea del fin de semana del Canelo Álvarez contra Crawford.

“Aquí se tiraron mejores golpes”. El Chino, chef.

Esmeralda Ugalde se burla de su golpe en Venga La Alegría. (Captura de pantalla)

El Chino se burla del golpe a Esmeralda Ugalde en Venga La Alegría. (Captura de pantalla)

Conductor de Venga La Alegría se quita la playera para reto, pero esa es su táctica más conocida

La situación en Venga La Alegría fin de semana se salió de control por un golpe que El Chino le dio a Esmeralda Ugalde por error, pero fue lo único random de ese día.

La transmisión de Venga La Alegría fin semana del 14 de septiembre se salió de control cuando Agustín Fernández decidió hacer de las suyas en el en vivo.

Y es que en un reto con Jawy Méndez, les surgieron que podían quitarse la playera y les daría más puntos, siendo que desde el primer instante Agustín Fernández quiso hacerlo.

Aunque se tardó unos segundos más, Agustín Fernández sí terminó por mostrar cuerpo en Venga La Alegría, tal como se popularizó en La Casa de los Famosos México 2024.