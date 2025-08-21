Katy Perry -de 40 años de edad- visitó Venga la Alegría hace casi un año pero, la cantante cree que el programa le debe una disculpa.

Durante un concierto de Katy Perry, un fan mexicano se subió al escenario para interactuar y ella le confesó algo que muchos suponían.

Katy Perry cree que Venga la Alegría le debe una disculpa

El 13 de noviembre de 2024, Katy Perry fue invitada a Venga la Alegría y la hicieron parte de diversas actividades que desconcertaron a la cantante.

A un año de esta graciosa anécdota, Katy Perry le reveló a un fan mexicano que Venga la Alegría le debe una disculpa.

Todo inicio cuando Orlando, un fan mexicano de Katy Perry, se subió al escenario con ella y le pidió una disculpa en nombre de México y Venga la Alegría.

“En nombre de todo México, te ofrezco una disculpa por el programa Venga la Alegría”, dijo Orlando, el fan regio de Katy Perry.

La cantante respondió a la disculpa de Orlando con: “Sí, deberían disculparse”.

Katy Perry considera que Venga la Alegría le debe una disculpa luego de exponerla a coreografías y hasta subirla a un camión del transporte público .

Orlando siguió su disculpa a Katy Perry con un: “Te entiendo y te quiero”.

¿Katy Perry ya no regresará a México por culpa de Venga la Alegría? Esto dijo

Se confirmó lo que muchos pensaron cuando Katy Perry visitó Venga la Alegría, los conductores y su “show” abrumaron a la cantante.

Y las palabras de Katy Perry al fan mexicano comprueban que no la pasó bien en Venga la Alegría.

Katy Perry le reveló a su fan que a pesar de lo mal que la pasó en Venga la Alegría, ella volvería a México porque ama al país.

“¿Pero, sabes qué? Siempre volvería a México porque amo a México”, dijo Katy Perry quien aprovechó para echarse un ‘Viva México’.

Por si no lo recuerdas, Venga la Alegría “obligó” a Katy Perry a: