Tras estar desaparecido, Jezzini dará su primera entrevista en vivo en Venga La Alegría así que te compartimos dónde y a qué hora podrás verla.

Los últimos post de Jezzini de 32 años de edad, encendieron las alarmas por lo que su entrevista en Venga La Alegría es muy importante para entender qué le sucedió tras la sesión de hipnosis que tuvo.

Entrevista de Jezzini en Venga La Alegría: Dónde y a qué hora verla en vivo

Luego de mucha incertidumbre sobre el paradero de Jezzini y su estado de salud, el influencer revelará todo en una entrevista en vivo en Venga La Alegría con estos detalles:

Dónde: En el programa en vivo de Venga La Alegría

Hora: 8:55 am

La entrevista en vivo de Jezzini será transmitida por Venga La Alegría, es decir, podrá ser vista por TV Azteca en televisión abierta, pero también en línea mediante tvazteca.com en la sección de en vivo.

Página de TV Azteca. (Tvazteca / Captura de pantalla)

Sin embargo, debes saber que no hay una hora exacta en que Jezzini dará su testimonio para Venga La Alegría, por lo que podría suceder entre 8:55 am y 12:00 pm que termina.

Entrevista de Jezzini en Venga La Alegría. (@VengaLaAlegria)

Jezzini fue visto bailando con peluca en el Monumento a la Revolución CDMX

Jezzini dará una entrevista en Venga La Alegría, pero horas antes se le habría captado en el Monumento a la Revolución CDMX.

El 2 septiembre el influencer Jezzini compartió un post que a pesar de que aseguraba que estaba bien, dejó muchas dudas por su propia naturaleza.

Y es que incluso algunos aseguraron que había mensajes cifrados entre el texto que Jezzini escribió. Tras ello no se le volvió a captar hasta hace unas horas.

A través de la cuenta de TikTok de Karen Reuter se captó a una persona que dice cree es Jezzini, pues trae una peluca que no permite su reconocimiento total.

El video muestra que el que podría ser Jezzini está en el Monumento a la Revolución caminando con una bocina con el ritmo de la música.

Por otra parte, otra cuenta de TikTok bajo el nombre de Frydacony compartió al supuesto Jezzini bailando con movimientos que dejan ver que disfruta la música.

Incluso esta cuenta llama “personaje de mi barrio raro” al que podría ser Jezzini debido a que sus acciones eran random, además de su vestimenta con overol negro, playera blanca, calcetines rojos y su peluca lacia negra.