¿Por qué Gabo Cuevas salió de Venga la Alegría? En su canal de YouTube, el periodista habló sobre la denuncia de violencia que hubo en su contra.

Después de siete años trabajando para TV Azteca, Gabo Cuevas -de 37 años de edad- confirmó que ya no forma parte del elenco de Venga la Alegría y ya se sabe la razón.

Gabo Cuevas sorprendió a todos sus seguidores luego de que reveló que ya no sería parte del programa Venga la Alegría, donde se desempeñaba como reportero.

Desde el principio Gabo Cuevas se mostró agradecido con TV Azteca, sin embargo empezaron a circular varias versiones sobre los motivos de su salida.

En un video de YouTube, Gabo Cuevas habló sobre la razón de su salida de Venga la Alegría y destacó que a veces decir la verdad trae consecuencias y a él le tocaba aprender.

Jimena Longoria se va de Venga la Alegría y no se aguantó las lágrimas en su despedida (VIDEO)

Venga la Alegría ya tiene nuevos conductores, dos ex participantes de MasterChef Celebrity

Y es que Gabo Cuevas consideró que sus comentarios fueron utilizados en su contra y eso determinó su salida de TV Azteca.

Gabo Cuevas confirmó que hubo una investigación en su contra por su pelea con la reportera Patricia Cuevas.

Y es que aunque Gabo Cuevas no la denunció por haberlo golpeado, Patricia Cuevas si decidió poner una queja en la Unidad de Género de TV Azteca.

“Hubo una investigación a raíz del caso de la reportera Patricia Cuevas, que fue el caso de Cecilia Galliano, recordarán que aquella vez cuando pasó el hecho donde ella me golpeó, pues yo lo dejé ahí”

Gabo Cuevas señaló que aunque incluso iba a tener los videos de que Patricia Cuevas lo agredió, decidió no proceder en su contra porque la considera su amiga.

En su discurso, Gabo Cuevas señaló que presentó a la Unidad de Género las pruebas de que ella lo insultó, le realizaba bullying hacia su persona y su sexualidad.

“Ella fue mi amiga, estoy seguro que lo que pasó con ella no fue lo que me llevó a fuera (…) ella se quejó con un departamento de televisión Azteca que se llama unidad de género. Esta unidad habló conmigo hace un mes, me pidieron evidencias de esta situación”

Gabo Cuevas