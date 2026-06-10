HBO Max reveló las primeras imágenes de Belinda caracterizada como la emperatriz Carlota de Habsburgo para la nueva serie biográfica que estrenará en 2027.

En el video difundido en redes sociales se muestran los procesos de peinado, vestuario y maquillaje realizados a Belinda en grabaciones en España, México y Colombia.

La producción, conformada por 10 capítulos de 45 a 50 minutos, ya concluyó rodaje y entró en fase de postproducción. Aunque aún no hay fecha exacta, se espera que pronto se libere el tráiler oficial.

Belinda como Carlota para la nueva serie de HBO Max (HBO Max)

¿Qué se sabe de Carlota? La nueva serie de Belinda se estrena en 2027

Belinda fue una de las primeras estrellas del elenco en confirmar el final de las grabaciones, por lo que la serie de Carlota pasó oficialmente a la fase de postproducción.

Sony Pictures ya había revelado que la serie estará conformada por solo 10 capítulos, cada uno con una duración aproximada de 45 a 50 minutos.

Belinda como la emperatriz Carlota (HBO Max)

Hasta el momento, las imágenes con Belinda son de las primeras que HBO Max ha revelado como parte de la promoción de la nueva serie.

El tráiler oficial de Carlota aún no se ha revelado, pero se espera que conforme avancen los trabajos de postproducción el primer adelanto sea mostrado al público.

De ser el caso, podría ser que hasta entonces se fije una fecha más específica para el estreno.

Del mismo modo, se desconoce si Carlota se estrenará bajo el formato de un capítulo por semana o si los capítulos serán liberados en una sola tanda, ideal para maratonear con la historia de México.