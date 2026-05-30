Durante los últimos seis meses, Belinda estuvo trabajando en la serie Carlota y la cantante escribió un mensaje por el final de las grabaciones:

“[...] me descubrí a través de este personaje y al mismo tiempo me olvidé de mí. Siento un vacío y una alegría. Deseo que todo este esfuerzo haya valido la pena. Dejé mi alma en esta serie...” Belinda, cantante y actriz

A través de un par de historias en Instagram, la cantante compartió una última foto de la puerta de su camerino y el interior del espacio que usó a lo largo del proyecto.

Con estas imágenes, Belinda confirmó que las grabaciones de Carlota llegaron a su final, por lo que inicia la fase de postproducción para un estreno en los últimos meses del 2026.

Belinda se despide de Carlota (Capturas de pantalla)

Belinda a lo largo de las grabaciones de Carlota, su nueva serie

La serie Carlota, considerada la producción en español más ambiciosa de Sony Pictures Television, ha destacado por el nivel de detalle histórico, la complejidad técnica y la preparación realizada por su elenco para dar vida a personajes del siglo XIX.

Uno de los retos más llamativos fue asumido por Belinda, quien interpretó a la emperatriz Carlota. Para perfeccionar la postura y elegancia propias de la realeza europea, la actriz practicó durante semanas caminando con un libro sobre la cabeza.

Belinda como Carlota de Habsburgo (Especial)

Como parte de su proceso de construcción del personaje, la cantante y actriz tuvo acceso a copias de las cartas originales de Carlota de Bélgica, especialmente aquellas dirigidas al emperador Maximiliano de Habsburgo, lo que le permitió profundizar en la dimensión emocional del papel.

La producción también requirió un importante cambio físico. Belinda dejó atrás su característica cabellera rubia y optó por teñirla de un tono castaño oscuro con el objetivo de respetar la apariencia histórica de la emperatriz.

Además del trabajo actoral, el ambiente en el set estuvo marcado por momentos de convivencia. Durante las grabaciones realizadas en Madrid, la intérprete sorprendió al equipo con una celebración que incluyó mariachis y tacos mexicanos.

La iniciativa fue bien recibida por el personal técnico y artístico, que pasó largas jornadas de trabajo recreando escenarios, vestuarios y acontecimientos vinculados al Segundo Imperio Mexicano.

Estos detalles reflejan el nivel de compromiso detrás de Carlota, una producción que apuesta por combinar rigor histórico, grandes valores de producción y una interpretación cuidadosamente documentada de sus protagonistas.