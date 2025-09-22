Se le cumple el deseo a los fans de Aldo Tamez de Nigris. Yetus Prime ingresó a La Casa de los Famosos México 2025.

Yetus Prime y Aldo Tamez de Nigris, quienes se distanciaron por problemas derivados a un proyecto en común, se reencontraron en La Casa de los Famosos México 2025.

Yetus Prime, de 27 años, ingresó al reality show como parte de la dinámica para robar la salvación. La misión del influencer fue ayudar al integrante de cuarto noche a responder unas preguntas.

Por lo que vestido de astronauta ingresó al juego (al que le quedan dos semanas), para ayudar a Aldo Tamez de Nigris, de 26 años.

El habitante de La casa de los Famosos México 2025, al verlo, expresó: “Ay ¿Qué onda carnal?“, y enseguida los aún amigos se fundieron en un abrazo.

Frente a la audiencia y conductores, Yetus Prime abrazó y besó en la mejilla a su amigo, quien también se mostró emocionado.

Ingreso de Yetus Prime a La Casa de los Famosos México 2025 para apoyar a Aldo Tamez de Nigris divide opiniones

El ingreso de Yetus Prime a La Casa de los Famosos México 2025 no gustó a algunas personas; tachan al influencer de “colgado”.

No obstante, también hay gente que asegura que la presencia y el apoyo de Yetus Prime le dio a Aldo Tamez de Nigris una razón más para luchar por el gran premio de La Casa de los Famosos México 2025.

E incluso justifican que el habitante no se mostró tan emocionado ya que estaba concentrado en el juego que lo salvaría.

Aldo Tamez de Nigris habla del ingreso de Yetus Prime a La Casa de los Famosos México 2025

En una conversación con los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025, Aldo Tamez de Nigris se dijo sorprendido por la visita de Yetus Prime, a quien no había visto desde hace 3 ó 4 meses.

“Dije: ¿Qué raro? ¿Qué se estará viendo allá afuera? Yo tuve problemas con él, por eso dije: ¿Qué raro?" Aldo Tamez de Nigris

Sin embargo, Aldo Tamez de Nigris reconoció haber escrito el nombre de Yetus Prime entre sus invitados por si producción de La Casa de los Famosos México 2025 decidía llamarlo.

Lo hizo por consejo de la persona que lo llevó, es decir, Poncho de Nigris, de 49 años.

Al verlo, se sorprendió, aunque no para romper en llanto pese a que sus compañeros aseguran que los ojos se le pusieron rojos, por lo que solo atinó a decir:

“Me aguanté un poquillo” Aldo Tamez de Nigris

Yetus Prime habla de su ingreso a La Casa de los Famosos México 2025 tras encontrarse con Aldo Tamez de Nigris

A poco de abandonar el foro de La Casa de los Famosos México 2025, Yetus Prime se dijo emocionado aunque un poco contenido.

“Me sentí bien emocionado, hasta me triprie mucho, que quieres decir algo, pero no. Pero espiritual, la neta” Yetus Prime

Finalmente, Yetus Prime dijo haber ingresado a La Casa de los Famosos México 2025 para que Aldo Tamez de Nigris ganara la salvación, objetivo que se logró.

Por lo que seguirá fluyendo y una vez que concluya el reality, se sabrá si retomarán su amistad.