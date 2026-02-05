¿Quieres la VIP Key de Zayn Malik? Te decimos cómo obtenerla paso a paso para la preventa.

Zayn Malik -de 33 años de edad- anunció su gira de tres conciertos The Konnakol Tour en México, incluyendo un show en vivo el sábado 20 de junio en el Estadio GNP Seguros de CDMX.

Así puedes obtener la VIP Key de Zayn Malik para la preventa de boletos

Para sus conciertos en México, Zayn Malik lanzó su VIP Key, una llave digital para conseguir un código que permite a los fans acceder a la preventa de boletos antes que nadie.

El paso a paso para obtener la VIP Key de Zayn Malik es este:

Visita el enlace: https://zaynvipkey.fan3.io/

Crea una cuenta de acceso

Verifica un correo electrónico

Elige la CDMX o ciudad de preferencia

Añade fecha de cumpleaños

Reclama tu clave VIP y agregarla a la Wallet de tu teléfono celular

Después de añadir tu VIP Key de Zayn Malik tendrás que recibir tu código de preventa el 9 de febrero.

VIP Key de Zayn Malik (Especial)

¿Cuándo es la preventa de boletos para el concierto de Zayn Malik?

Ticketmaster tendrá la preventa de boletos para el concierto de Zayn Malik. Las fechas y horarios para conseguir la entradas será así:

Preventa VIP Key: martes 10 de febrero de las 10:00 de la mañana hasta el jueves 12 de febrero a las 10 de la noche

Venta Beyond: martes 10 de febrero a las 11 de la mañana

Preventa Priority: miércoles 11 de febrero a las 11 de la mañana

Preventa Banamex: jueves 12 de febrero desde las 2:00 de la tarde hasta las 11:59 de la noche

Venta General: viernes 13 de febrero a las 2:00 de la tarde

Clientes Banamex podrán diferir sus boletos en hasta 3 meses sin intereses en compras a partir de los 3 mil pesos.