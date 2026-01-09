La cantante neoyorquina Christina Aguilera regresa a México a la agenda de conciertos 2026 para verla en el Palacio de los Deportes.

Así que fans presten atención que les tenemos los detalles de precio de boletos, fecha y demás para que no se pierdan del concierto de Christina Aguilera en el Palacio de los Deportes:

Fecha: Martes 17 de marzo de 2026

Sede: Palacio de los Deportes

Hora: 8:00 de la noche

Telonero: Sin información por el momento

Venta Beyond: 13 de enero a las 9:00 de la mañana con códigos

Preventa Priority: 14 de enero desde las 9:00 am con códigos

Preventa Banamex: 15 de enero a partir de las 11:00 de la mañana

Venta General y taquillas del Palacio de los deportes: 16 de enero desde las 11:00 am

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Boletera: Ticketmaster

Christina Aguilera en Palacio de los Deportes: Precio de boletos y fecha (Ocesa)

Christina Aguilera regresa al Palacio de los Deportes

Este 2026 será el regreso en concierto de Christina Aguilera al Palacio de los Deportes de la CDMX.

Concierto que llega de sorpresa para los fans de Christina Aguilera, pues tal y como lo había adelantado la cantante el 2026 arrancará fuerte.

Para los fans que desean ver en concierto a Christina Aguilera desde el Palacio de los Deportes se tendrá 3 meses sin intereses en boletos solo con compras mayores a 3 mil pesos con tarjetas Banamex.

Si deseas ahorrarte los cargos por servicio, podrás comprar tus boletos en taquilla del Palacio de los Deportes, a partir de la fecha de la venta general.

Recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús la llegada será bajando en la estación Goma de la Línea 1 y a 10 minutos caminando encontrarás el Palacio de los Deportes.