Te contamos qué le pasó a Zayn Malik, el ex integrante de One Direction fue hospitalizado y ya actualizó su estado de salud.

Zayn Malik, de 33 años de edad, ha preocupado a sus fans luego de darse a conocer que tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

Hospitalizan a Zayn Malik; el cantante actualiza su estado de salud

A través de su cuenta de Instagram, Zayn Malik informó que fue hospitalizado de forma inesperada.

Hasta el momento, no se ha revelado de forma pública la enfermedad que padece el ex integrante de One Direction.

“A mis fans. Gracias a todos por su amor y apoyo ahora y siempre. Ha sido una semana larga y todavía me estoy recuperando inesperadamente. Me duele el corazón por no poder verlos a todos esta semana. No estaría donde estoy hoy sin ustedes y les agradezco mucho su comprensión. Gracias al increíble personal del hospital: médicos, enfermeras, cardiólogos, gerencia, administración y todos los que me han ayudado en el camino y continúan haciéndolo. ¡Son todos unos genios!” Zayn Malik

En su post, Zayn Malik compartió una foto suya en una cama de un hospital y un mensaje actualizando su estado de salud, dejando en claro que ya está recuperándose.

Zayn Malik también agradeció a todos sus seguidores por el apoyo que ha recibido.

Zayn Malik hospitalizado (Especial)

La hospitalización de Zayn Malik llega en el mismo día del estreno de su quinto álbum como solista, Konnakol.

Aunque no se han dado detalles del padecimiento de Zayn Malik, días antes el cantante había cancelado una sesión de preguntas y respuestas con Banquet Records.

El propio Zayn Malik también pidió disculpas por no poder acudir al evento programado en el Reino Unido.

Además de que en su historia en Instagram, el cantante apareció conectado a un electrocardiograma.

Por lo que ha desatado especulaciones sobre su salud al cancelar algunas presentaciones con fans.

Zayn Malik (@zayn / Instagram)

Zayn Malik es hospitalizado previo a su concierto en México

El cantante Zayn Malik fue hospitalizado previo al inicio de su The Konnakol Tour que incluye una fecha de concierto en CDMX.

Zayn Malik tiene programada su visita a la Ciudad de México el próximo 20 de junio en el Estadio GNP Seguros.

Ante la enfermedad del ex integrante de One Direction, los fans se preguntan si su concierto en CDMX se cancelará.

Por el momento, se desconoce si la presentación de Zayn Malik modificará sus conciertos que ya tenía programados.