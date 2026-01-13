Los Tigres del Norte tendrán un concierto en el Estadio GNP Seguros. A continuación te mostramos los precios, fecha y preventa.

La Lotería Tour 2026 de Los Tigres del Norte llega a la CDMX, que promete ser uno de los mejores eventos del año.

Los Tigres del Norte en el Estadio GNP: fecha del concierto y preventa

Ocesa anunció el único concierto de Los Tigres del Norte en la Ciudad de México:

Fecha: sábado 27 de junio

Horario: 9:00 de la noche

Lugar: Estadio GNP Seguros

La venta de boletos será a través de Ticketmaster:

Preventa Banamex: 21 de enero a las 2:00 de la tarde

Venta General: 22 de enero a las 11:00 de la tarde

La preventa Banamex contará con 3 meses sin intereses.

Los Tigres del Norte darán un concierto en el Estadio GNP Seguros (X/@ocesa_total)

El Estadio GNP Seguros se ubica en Río de la Piedad, sin número, colonia Granjas México en la alcaldía Iztacalco.

El último concierto de Los Tigres del Norte en la CDMX fue en 2025, cuando se presentaron en agosto en el Palacio de los Deportes, donde dieron 4 horas de show interrumpidas.

¿Cuánto cuestan los boletos para los Tigres del Norte?

Ticketmaster no ha revelado los precios de los boletos de Los Tigres del Norte en el Estadio GNP Seguros.

Pero, se estima que los precios de los boletos oscilen entre 800 y 5 mil 735 pesos, tomando en cuenta el costo de los conciertos en Estados Unidos.

La Lotería Tour 2026 de Los Tigres del Norte tendrá 4 conciertos en México:

CDMX: Estadio GNP Seguros

Cancún: 27 de febrero

Mérida: 28 de febrero

Hermosillo: 7 de marzo

El resto de la gira de Los Tigres del Norte dará conciertos en Estados Unidos y Colombia; los boletos para estas fechas ya están a la venta en Ticketmaster.