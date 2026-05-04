AFI, la banda estadounidense de rock alternativo, regresará a México este 2026. A Fire Inside ofrecerá un concierto en CDMX.

El show musical que nadie se quiere perder se llevará a cabo el 26 de septiembre de este 2026 en Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

Acá te compartimos la información que debes saber si eres fan de la agrupación que nació en Ukiah, California.

Fecha: 26 de septiembre de 2026

Sede: Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Dirección: Pabellón Oeste se encuentra en la puerta 5 del Palacio de los Deportes, recinto ubicado en Añil 467, colonia Granjas México, en alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

Venta de los boletos para AFI en Pabellón Oeste

AFI eligió Pabellón Oeste porque el foro ofrece una experiencia más íntima, lo que garantiza una oportunidad única e inolvidable.

El concierto de la banda californiana se confirmó por Ocesa, lo que significa que los boletos se podrán conseguir a través de Ticketmaster.

Las fechas de venta son las siguientes:

Preventa Despair Fiction: Miércoles 6 de mayo a las 9 de la mañana

Preventa lista de correos OCESA: Miércoles 6 de mayo a las 10 de la mañana

Preventa Banamex: Jueves 7 de mayo a partir de las 10 de la mañana

Venta General: Viernes 8 de mayo a partir de las 10 de la mañana

Promoción: Los boletos adquiridos en Preventa Banamex se podrán liquidar a 3 meses sin intereses.

Costos: Hasta el momento se desconoce el costo que tendrán los boletos de acuerdo a la sección; sin embargo, se rumora que podrían rondar entre los $960 pesos hasta $3,350 pesos.

AFI ofrecerá un concierto en CDMX (@ocesa_rock / X)

AFI regresa a México

AFI regresa a México como parte de la tercera y muy esperada etapa de su gira Holy Visions Tour 2026 por Norteamérica, la cual se extenderá hasta el 28 de octubre del mismo año.

La última vez que la banda estadounidense estuvo en Tierra Azteca fue en noviembre de 2025, año en que participaron en el Festival Corona Capital.