La agrupación argentina Virus, una de las bandas más influyentes del rock y pop en español, anunció un concierto en México que marcará su debut en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México con un concierto esperado por sus fans.

Después de décadas de trayectoria y de consolidarse como referente de la música latinoamericana con éxitos como “Pronta entrega”, “Imágenes paganas” y “Una luna de miel en la mano”, Virus llegará a México para reencontrarse con sus seguidores mexicanos en una presentación que promete repasar sus temas más emblemáticos.

Fecha y boletos para ver a Virus en el Auditorio Nacional

El concierto de Virus en México se realizará el próximo 14 de septiembre de 2026 en el Lunario del Auditorio Nacional de la CDMX, uno de los escenarios más importantes de América Latina.

La presentación de Virus forma parte de una gira internacional con la que el grupo celebra su legado musical y mantiene vigente su propuesta artística.

Los boletos para Virus en México estarán disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del inmueble, por lo que te damos todos los detalles:

Fecha: Lunes 14 de septiembre 2027

Sede: Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:30 de la noche

Telonero: Sin detalles aún

Preventa Banamex: 4 de junio 2026

Venta general en Ticketmaster y en taquillas del Auditorio Nacional: 5 de junio

Virus tendrá un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional en CDMX (Ocesa)

Como se reveló, preventa para el concierto de Virus en México será para tarjetas participantes se llevará a cabo el 4 de junio, mientras que la venta general comenzará el 5 de junio; hasta el momento no se han revelado los precios oficiales de las entradas.

La visita de Virus a México representa un acontecimiento especial para los fans mexicanos, ya que será una oportunidad única para escuchar en vivo algunas de las canciones que marcaron a varias generaciones y que continúan siendo parte fundamental de la historia del rock en español.

Con este esperado concierto en el Lunario del Auditorio Nacional el próximo 14 de septiembre, la agrupación argentina reafirma su vigencia y suma una nueva fecha destacada a su trayectoria, ahora en uno de los recintos más emblemáticos de México.