El concierto de la cantautora y productora discográfica islandesa, Laufey en el Palacio de los Deportes de la CDMX confirma que se tendrá paquete VIP.

Por lo que será dos paquetes VIP para el concierto de Laufey en México como parte de la gira “A Matter of Time Tour: The Final Shows”, siendo los siguientes ya con precios con cargos:

Paquete VIP 1: The Laufey Land $11,089.25 Paquete VIP 2: Orquestra: $5,787

Laufey

Estos son los beneficios que incluye los paquetes VIP de Laufey para concierto en Palacio de los Deportes

Los beneficios que incluye los paquetes VIP de Laufey para su concierto en el Palacio de los Deportes será diferentes para cada uno, sin embargo, te adelantamos que ninguno incluye la participación de la artistas con soundcheck.

Beneficios en el Paquete VIP 1: The Laufey Land

El paquete VIP 1 - The Laufey Land con precios de 11 mil 089.25 pesos incluye:

Un boleto premium con asiento reservado

Invitación al LAUFEY LAND VIP LOUNGE previo al show, que incluye: snacks ligeros, una bebida de bienvenida temática de Laufey, estación de degustación de té, firma del libro de invitados VIP de Laufey Land y oportunidad de foto VIP de Laufey Land

Lounge con WiFi, servicio de guardarropa, préstamo de baterías para carga de celular, juegos de mesa y baños exclusivos

Acceso anticipado al inmueble

Paquete de regalo exclusivo “Lauver”, incluye un póster de partituras

Laminado VIP conmemorativo y lanyard

Oportunidad de compra de mercancía del tour antes del show

Entrada VIP dedicada y equipo VIP en sitio

Laufey tendrá un concierto en el Palacio de los Deportes (Ocesa/@ocesa_total)

Benéficos en el Paquete VIP 2: Orquestra

Lo que se incluye en el paquete VIP 2 - Orquestra con precios de 5 mil 787 pesos es lo siguiente: