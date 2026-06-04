El Teatro Metropólitan de la CDMX será el recinto para el regreso a México de la banda del rock alternativo Blonde Redhead en concierto.

Así que si no te quieres perder de ver a Blonde Redhead en México, a continuación te dejamos los detalles de fecha y boletos para su concierto en el Teatro Metropólitan:

Fecha: Lunes 21 de septiembre de 2026

Sede: Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin detalle aún

Preventa Banamex: 4 de junio 2026 desde las 11:00 de la mañana

Venta general y taquilla del Teatro Metropólitan: 5 de junio 2026 a partir de las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos:

Sección A: $1,587.25 Sección B: $1,227.50 Sección BB: $942.50 Sección C: $1,091.25 Sección D: $768.75

Blonde Redhead regresa a México: fecha y boletos para el Teatro Metropólitan (OCESA)

Blonde Redhead regresa a México en concierto

Tras su éxito en el festival de música Corona Capital 2025, la banda Blonde Redhead regresa a México con un concierto en solitario en el Teatro Metropólitan.

Concierto que promete tener lo mejor de la discografía de Blonde Redhead, así como lo último con Sit Down For Dinner de 2023.

Para los fans la preventa de boletos les dará 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos con tarjetas Banamex.

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.