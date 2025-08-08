En redes sociales, los internautas se cuestionan si Chris Martin y Shakira -ambos de 48 años de edad- son novios.

Y es que una teoría surgió entre los fans por Antología, la canción que Shakira dedicó al vocalista de Coldplay en su último concierto.

Esta teoría con Antología apunta a que Chris Martin y Shakira son novios

Una teoría que surgió entre fans por la canción ‘Antología’, indicaría que Chris Martin y Shakira son novios.

Y es que Shakira le dedicó al vocalista de Coldplay su éxito de 1995 en su último concierto en el SoFi Stadium en California, Estados Unidos.

Primero lo primero. Ayer Shakira dedicó a Chris Antología, la canción más romántica de su carrera, esa que no se le dedica a cualquiera. Ella le agradeció por tratar de repararla y ser la luz que la guió de vuelta a casa, haciendo referencia a Fix You de Coldplay 🥹 pic.twitter.com/APmAnYtQqV — Brunah Montana (@ThePopStage) August 7, 2025

Durante el evento musical, Chris Martin se encontraba entre el público y la colombiana le agradeció “por tratar de repararla”, una referencia a la canción de Coldplay ‘Fix You’.

Además, al inicio de su concierto, Shakira también mencionó que su color favorito era el amarillo, esto en relación con el sencillo ‘Yellow’.

Pues cabe recordar, en uno de sus conciertos, Chris Martin dedicó abiertamente este sencillo del 2000 a la cantante, con quien se rumora, ahora mantiene una relación

Ya que estas interacciones entre los famosos habrían comenzado luego de que Chris Martin se separara de Dakota Johnson -de 35 años de edad-.

Sin embargo, es importante destacar que Chris Martin y Shakira son amigos íntimos desde hace varios años.

Incluso Shakira reveló, durante algunas entrevistas pasadas, que el cantante la estuvo apoyando durante su separación ocurrida en junio del 2022.

Shakira (@shakira / Instagram)

¿Chris Martin y Shakira son novios?

Hasta el momento Chris Martin y Shakira no han confirmado ni negado que se encuentren en una relación sentimental.