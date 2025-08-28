Jorge Anzaldo -de 36 años de edad- celebró ser el “amigo” gay de Danna Paola porque gracias a eso vivió una gran experiencia junto a Shakira.

El lunes 26 de agosto, Shakira se presentó en el Estadio GNP Seguros y tuvo como invitada a Danna Paola, de 30 años de edad.

Jorge Anzaldo disfrutó del concierto de Shakira gracias a Danna Paola

Shakira -de 48 años de edad- invitó a cantar en su concierto a Danna Paola e interpretaron juntas su canción “Soltera”.

Dada su amistad de años con la mexicana, Jorge Anzaldo pudo presenciar el evento desde bambalinas y como nunca antes lo imaginó.

Jorge Anzaldo compartió un video de Danna Paola mientras posaba para las fotos y él colocó en el video: “Agradeces a Dios ser el amigo gay”.

El actor hizo una broma sobre su amistad con Danna Paola, pues gracias a su cercanía él pudo ver el concierto de Shakira desde un palco exclusivo y donde jamás imaginó estar.

En otro video se ve a Jorge Anzaldo bailando junto a Danna Paola la canción “Waka Waka” y colocó en la descripción: “Hay cosas que no cambian”.

Danna Paola y Jorge Anzaldo (Instagram/@jorge_a)

Jorge Anzaldo tiene mucha suerte; gracias a su trabajo también disfrutó del concierto de Shakira

El primer concierto de Shakira en CDMX fue inolvidable para Jorge Anzaldo.

Pues antes de disfrutar del momento con Danna Paola, hizo un reportaje para el programa Hoy.

Previo al concierto, Jorge Anzaldo tuvo acceso a las primeras filas sin público y pudo ver el escenario desde un punto privilegiado.

Tras terminar su reportaje para Hoy, Jorge Anzaldo se encaminó a subir al palco privado de Danna Paola para cantar las canciones de Shakira.

Jorge Anzaldo y Danna Paola también tuvieron un momento para platicar antes del concierto de Shakira, y así lo compartió en sus historias en Instagram.