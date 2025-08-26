La aparición de Belinda -de 36 años de edad- en el concierto de Bad Bunny en Puerto Rico, revivió un peculiar momento.

Un video de Belinda que circula en TikTok la exhibe teniendo problemas por no saberse una canción de Bad Bunny, de 31 años de edad.

El video de Belinda en problemas por una canción de Bad Bunny

En TikTok revivieron el momento en el que Belinda no se sabía las canciones de Bad Bunny, tras su aparición en un concierto en Puerto Rico.

Tal parece que Belinda no era tan fan de la música de Bad Bunny en aquel entonces, pues terminó imitando al “conejo malo” para terminar con el mal momento.

Durante una transmisión en vivo del 2020, Belinda tuvo problemas para cantar una canción de Bad Bunny.

A la cantante, que estaba interactuando con sus fans durante el live, le pidieron que cantara una canción de Bad Bunny.

A pesar de sus esfuerzos, Belinda no pudo recordar ninguna canción y terminó copiando los sonidos distintivos que hace Bad Bunny.

“¿Cuál hay de Bad Bunny?”, se puede escuchar decir Belinda en transmisión en vivo.

Belinda recurrió a la ayuda de sus fans para recordar la música del puertorriqueño, ya que la cantante no daba ni una.

“A ver díganme una de Bad Bunny, si he escuchado pero no se me viene a la mente”, finalizó Belinda.

Belinda, cantante. (@belindapop)

Belinda sorprende en concierto de Bad Bunny en Puerto Rico

Belinda fue la invitada sorpresa a la residencia de conciertos “No me quiero ir” de Bad Bunny en Puerto Rico.

La cantante desató la euforia de los presentes luego de que apareció en las pantallas del recinto, bailando sensual con Bad Bunny.

Bad Bunny estaba interpretando uno de sus éxitos, “Perro Negro”, canción donde precisamente menciona a Belinda.

El cantante puertorriqueño se acercó a Belinda y le cantó la línea que lleva su nombre.

“Que lo dejas loco, enchulao’, como Belinda”, verso que provocó una reacción inmediata entre el público.

La escena convirtió a Bad Bunny y Belinda en protagonistas de la noche, donde se dejaron ver muy juntitos bailando la canción.