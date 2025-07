Belinda habló de la triste verdad que la persigue y le impide creer en los halagos que recibe.

“Estoy acostumbrada a que me digan cosas feas”, reveló Belinda -de 35 años de edad- a la prensa.

Durante un encuentro con la prensa, Belinda habló de la triste verdad que la persigue como persona pública.

Cuando Belinda fue cuestionada sobre por qué lloró tras su interpretación con Amanda Miguel, se dijo sorprendida por las palabras de aliento que le brindó.

En este sentido, Belinda se dijo una persona muy sensible, acostumbrada a las críticas “feas”.

Por lo que su momento con Amanda Miguel lo describió como increíble.

“Yo soy muy sensible, creo que estoy muy acostumbrada a que me digan tantas cosas feas que cuando me dicen algo bonito, pues me sorprende mucho”

Belinda