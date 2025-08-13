En la Fenapo 2025, Belinda protagonizó una escena conmovedora que ya es un video viral en las redes sociales.

Durante el concierto que ofreció el lunes 11 de agosto en la Fenapo 2025, Belinda saltó del escenario para cantar con una fan en silla de ruedas.

El emotivo momento, que ha sido compartido miles de veces a través de videos, ocurrió mientras Belinda interpretaba su tema “Bugatti”.

El gesto de Belinda fue ovacionado por los más de 75 mil asistentes que abarrotaron el Teatro del Pueblo en San Luis Potosí, donde se llevó a cabo su concierto.

Belinda saltó del escenario para cantar con fan (Agencia México)

Belinda se baja del escenario de la Fenapo 2025 para cantar con fan en silla de ruedas

Belinda no solo se acercó a su fan, sino que la abrazó y le tomó la mano, mientras continuaba cantando su tema.

La fan aprovechó para para tomarse selfies con Belinda y demostrarle su cariño con abrazos y apretones de manos.

También, le agradeció por su sencillez y calidez. Belinda le respondió con miradas llenas de ternura y una última caricia en el rostro, antes de despedirse de ella y seguir con su concierto en el escenario.

Ante el gesto de la también actriz, el público se desbordó en aplausos y ovaciones hacia Belinda.

Belinda le dedicó una última mirada con ternura y una caricia en el rostro, antes de despedirse de ella y seguir con su concierto en el escenario.

Belinda tras su exitoso concierto en la Fenapo 2025: "creo que nunca superaré lo que vivimos"

Belinda compartió el video en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotos con las que presumió la gran convocatoria que tuvo su concierto en la Fenapo 2025.

Las imágenes también capturaron sus mejores momentos en el escenario y a los fans que destacaron por sus atuendos con los que arribaron al show.

"Gracias a las más de 75 mil personas que estuvieron conmigo anoche! Todavía sigo sin superarlo y creo que nunca superaré lo que vivimos!! San Luis Potosí son únicos!!! Nos vemos pronto los llevo en mi 🫀“, escribió Belinda en la misma publicación.

Sus fans reaccionaron, celebrando su regreso a los escenarios con nuevo disco y ansiando el momento en que inicie su gira.