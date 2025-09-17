Se confirman paquetes VIP ante el arranque de la preventa de boletos para el concierto de Tyler, the Creator del martes 24 de marzo 2026 en el Palacio de los Deportes.

Por lo que te traemos el precio de paquetes VIP para el concierto en el Palacio de los Deportes de Tyler, the Creator.

Precio de paquetes VIP para el concierto de Tyler, the Creator en el Palacio de los Deportes

Serán 3 los paquetes VIP para el concierto de Tyler, the Creator en el Palacio de los Deportes.

Paquetes VIP para concierto de Tyler, the Creator en el Palacio de los Deportes los cuales serán tendrán distintos beneficios y precios que serán los siguientes:

1. Mask VIP de Tyler, the Creator

El primer paquete para el concierto de Tyler, the Creator en el Palacio de los Deportes es el Mask VIP con un precio de 7 mil 277.50 pesos con cargos y sus beneficios son:

Boleto reservado de Nivel C

Registro VIP

Entrada Exclusiva

Acceso rápido a merch oficial

Paquete de mercancía exclusivo

Gafete conmemorativo con cordón a juego

2. Sticky VIP de Tyler, the Creator

El segundo paquete para el concierto de Tyler, the Creator en el Palacio de los Deportes será el Sticky VIP con precio de 8 mil 553.50 pesos con cargos e incluye:

Boleto reservado en Pista

Entrada anticipada al recinto y primer acceso a la pista

Registro VIP

Entrada exclusiva a merch oficial

Paquete de mercancía exclusivo

Gafete conmemorativo con cordón a juego

3. Darling VIP de Tyler, the Creator

El tercer paquete es el Darling VIP para concierto de Tyler, the Creator en el Palacio de los Deportes tiene un precio de 11 mil 113 pesos con cargos y los beneficios que se incluyen son:

Boleto reservado en Nivel B

Registro VIP

Entrada Especial

Acceso rápido a área designada

Paquete de mercancía exclusivo

Gafete conmemorativo con cordón a juego