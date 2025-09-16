El cantante de 38 años de edad Pablo Castañeda Amutio, mejor conocido como Sabino estará de regreso a los escenarios con su gira de concierto 2025.

Gira 2025 de Sabino de la que ya te tenemos precios de boletos y calendario de fechas para que no te lo pierdas en concierto.

Precios de boletos y calendario de la gira 2025 de Sabino en México

No te pierdas de ver a Sabino en su gira 2025 por México para celebrar el Mes Internacional del SabHop (MISH), a continuación te dejamos los detalles que debes conocer de precios de boletos y calendario de fechas:

17 de septiembre 2025 en el Lunario de la Ciudad de México, CDMX - $1,830 pesos

18 de septiembre 2025 en Sala Forum en Puebla, Puebla - $1,183.82 pesos

26 de septiembre 2025 en Container Park en San Luis Potosí, San Luis Potosí - $1,183.82 pesos

27 de septiembre 2025 en La Tercera en Aguascalientes, Aguascalientes - $1,183.82

10 de octubre 2025 en el Jardín Caníbal en Pachuca, Hidalgo - $1,183.82

11 de octubre 2025 en el Foro Landó en Toluca, Estado De México - $1,183.82

24 de octubre 2025 en el Black Box de Tijuana, Baja California - $999 pesos

25 de octubre 2025 en el Foro Dragón en Mexicali, Baja California - $1,199 pesos

31 de octubre 2025 en el Foro Arpa en Querétaro, Querétaro - $999 pesos

08 de noviembre 2025 en el Anexo Centenario de Ciudad Juárez, Chihuahua - $1169 pesos

09 de noviembre 2025 en el La Mexicana de Chihuahua, Chihuahua - $999 pesos

21 de noviembre 2025 en el Foro Urbano en Monterrey, Nuevo León - $999 pesos

27 de noviembre 2025 en el C3 Stage de Guadalajara, Jalisco - $1141.86 pesos

06 de diciembre 2025 en el Festival Amigo del Estado De México $1,000 (General) y $1,400 (Preferente)

01 de noviembre 2025 en el Festival Rockstar en León, Guanajuato

General: Mil 50 pesos VIP: Mil 700 pesos Terrazas: 2 mil pesos Abono General: Mil 550 pesos Abono VIP: 2 mil 450 pesos Abono Terrazas: 2 mil 800 pesos