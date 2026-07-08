José Adán Rodríguez Baldenegro, conocido como Adán R, era un cantante de regional mexicano y baladas, exintegrante de Los Nuevos Rebeldes.

Adán R fue asesinado el pasado 5 de julio mientras se encontraba afuera de un domicilio de Culiacán.

¿Quién era Adán R? Cantante y exvocalista de Los Nuevos Rebeldes

José Adán Rodríguez Baldenegro era originario de Culiacán, Sinaloa, e inició su carrera en la música desde muy joven.

Adán R fue integrante del grupo Los Nuevos Rebeldes y abandonó al grupo en febrero de 2025, cuando inició su carrera como solista.

Adán R, exvocalista de Los Nuevos Rebeldes (Instagram/@adanroficial)

¿Qué edad tenía Adán R?

Adán R nació el 24 de noviembre de 1996; tenía 29 años de edad.

¿Quién era la esposa de Adán R?

Adán R estaba casado con Carolina Sarabia.

¿Qué signo zodiacal era Adán R?

Adán R era Sagitario.

¿Cuántos hijos tenía Adán R?

Adán R era padre de dos niñas.

¿Qué estudió Adán R?

Adán R habría estudiado en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero se desconoce la carrera.

Adán R (Instagram/@adanroficial)

¿En qué ha trabajado Adán R?

Adán R mostró interés por la música a los 15 años; fue vocalista de Los Nuevos Rebeldes, donde trabajó por cinco años.

El cantante se separó de la agrupación en febrero de 2025 para iniciar su carrera como solista.

La nueva propuesta musical de Adán R eran la baladas, pero en eventos privados continuaba cantando narcocorridos.

Adán R fue asesinado en Culiacán a los 29 años

El domingo 5 de julio fue asesinado Adán R mientras convivía con amigos afuera de una casa, ubicada en el fraccionamiento Stanza Cantabria en Culiacán.

Un grupo de sujetos bajó de una camioneta y atacó a Adán R, quien murió en el lugar.

Elementos de la Fiscalía acudieron al lugar e iniciaron las investigaciones correspondientes, pero no hubo detenidos y no se reveló el móvil del homicidio.