The Vaccines anunció un concierto en CDMX con el que celebra 15 años de trayectoria musical.

Ocesa y Ticketmaster compartieron los detalles oficiales del evento:

Fecha: Jueves 22 de octubre de 2026

Lugar: Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Boletera: Ticketmaster

Preventa de boletos para el concierto de The Vaccines

Ocesa informó que la venta de boletos para los fans de The Vaccines se llevará a cabo en dos fechas a través de Ticketmaster México:

Preventa Banamex: martes 4 de agosto a las 11:00 a.m.

Venta general: miércoles 5 de agosto a las 10:00 a.m.

Tarjetahabientes Banamex que adquieran sus entradas en fase de preventa podrán hacerlo con pagos de hasta 3 meses sin intereses.

The Vaccines en Pabellón Oeste (Ocesa)

Precios de los boletos para el concierto de The Vaccines en Pabellón Oeste

Hasta el momento, los precios oficiales para el concierto de The Vaccines no se han revelado en las páginas de Ticketmaster.

Con base en otros eventos realizados al interior del mismo recinto u otros similares en CDMX, se estima que el precio vaya de los 1,200 a los 4,400 pesos .

Como se sabe, el costo dependerá de la zona y de qué tan cera está del escenario principal.

The Vaccines celebra 15 años de trayectoria y sus fans en México están más que invitados a la especial celebración.

Las redes de la banda, así como las de Ocesa y Ticketmaster, continuarán actualizando todo en torno al concierto en Pabellón Oeste.