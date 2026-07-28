Natanael Cano anunció un concierto en el Estadio GNP Seguros. Aquí la fecha, precios y preventa de boletos.

El show forma parte de la gira “Natanael Cano Vol. 1″ que llegará también a estas sedes y recintos de México:

25 de septiembre: Coliseo GNP Seguros en Guadalajara

2 de octubre: Walmart Park en Monterrey

Fecha para Natanael Cano en Estadio GNP Seguros

El concierto de Natanael Cano en el Estadio GNP Seguro, ya tiene fecha y horario confirmados:

Fecha de concierto: viernes 18 de septiembre 2026

Horario: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche aproximadamente

Natanael Cano (@natanael_cano / Instagram)

Precios de boletos para el concierto de Natanael Cano en Estadio GNP Seguros

Estas son las zonas y precio de boletos que tendrá el concierto de Natanael Cano en Estadio GNP Seguros para el 18 de septiembre:

VIP: 4, 439 pesos

General A: 2,827 pesos

General B: 1,600 pesos

GNP: 2,827, 3,450 y 4,311 pesos

Verde B: 2.331, 2,797 y 3,497 pesos

Paquetes VIP: 9,958, 7,414 y 6,031 pesos

Verde C: 1,215, 1,701 y 1,871 pesos

Naranja B: 1,674, 2,009 y 2,310 pesos

Naranja C: 967, 1,161 y 1,277 pesos

PCD: 1,600 pesos

La tarifa de las entradas, ya incluye cargos por servicio. Solo se agrega una de 50 pesos que corresponde al procesamiento de orden que realiza la boletera.

Natanael Cano (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Preventa del concierto de Natanael Cano en Estadio GNP Seguros

La preventa de boletos para el concierto de Natanael Cano en Estadio GNP Seguros será en Ticketmaster.

Venta a Fans: martes 28 de julio a las 8:00 de la mañana

Venta Beyond: martes 28 de julio a las 9:00 de la mañana

Preventa Priority: miércoles 29 de julio 9:00 de la mañana

Preventa Banamex: jueves 30 de julio a las 2:00 de la tarde

Preventa Banamex Paquetes VIP: jueves 30 de julio a las 2:00 de la tarde

Venta General: viernes 31 de julio a las 2:00 de la tarde

Venta General Paquetes VIP: viernes 31 de julio a las 2:00 de la tarde