Natanael Cano anunció un concierto en el Estadio GNP Seguros. Aquí la fecha, precios y preventa de boletos.

El show forma parte de la gira “Natanael Cano Vol. 1″ que llegará también a estas sedes y recintos de México:

  • 25 de septiembre: Coliseo GNP Seguros en Guadalajara
  • 2 de octubre: Walmart Park en Monterrey

Fecha para Natanael Cano en Estadio GNP Seguros

El concierto de Natanael Cano en el Estadio GNP Seguro, ya tiene fecha y horario confirmados:

  • Fecha de concierto: viernes 18 de septiembre 2026
  • Horario: 9:00 de la noche
  • Duración: 2 horas aproximadamente
  • Fin de concierto: 11:00 de la noche aproximadamente
¿Qué significa Cuerno Azulado de Natanael Cano?
Natanael Cano (@natanael_cano / Instagram)

Precios de boletos para el concierto de Natanael Cano en Estadio GNP Seguros

Estas son las zonas y precio de boletos que tendrá el concierto de Natanael Cano en Estadio GNP Seguros para el 18 de septiembre:

  • VIP: 4, 439 pesos
  • General A: 2,827 pesos
  • General B: 1,600 pesos
  • GNP: 2,827, 3,450 y 4,311 pesos
  • Verde B: 2.331, 2,797 y 3,497 pesos
  • Paquetes VIP: 9,958, 7,414 y 6,031 pesos
  • Verde C: 1,215, 1,701 y 1,871 pesos
  • Naranja B: 1,674, 2,009 y 2,310 pesos
  • Naranja C: 967, 1,161 y 1,277 pesos
  • PCD: 1,600 pesos

La tarifa de las entradas, ya incluye cargos por servicio. Solo se agrega una de 50 pesos que corresponde al procesamiento de orden que realiza la boletera.

Natanael Cano, cantante.
Natanael Cano (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Preventa del concierto de Natanael Cano en Estadio GNP Seguros

La preventa de boletos para el concierto de Natanael Cano en Estadio GNP Seguros será en Ticketmaster.

  • Venta a Fans: martes 28 de julio a las 8:00 de la mañana
  • Venta Beyond: martes 28 de julio a las 9:00 de la mañana
  • Preventa Priority: miércoles 29 de julio 9:00 de la mañana
  • Preventa Banamex: jueves 30 de julio a las 2:00 de la tarde
  • Preventa Banamex Paquetes VIP: jueves 30 de julio a las 2:00 de la tarde
  • Venta General: viernes 31 de julio a las 2:00 de la tarde
  • Venta General Paquetes VIP: viernes 31 de julio a las 2:00 de la tarde
Natanael Cano
Natanael Cano (Instagram/@natanael_cano )