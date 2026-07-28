Natanael Cano anunció un concierto en el Estadio GNP Seguros. Aquí la fecha, precios y preventa de boletos.
El show forma parte de la gira “Natanael Cano Vol. 1″ que llegará también a estas sedes y recintos de México:
- 25 de septiembre: Coliseo GNP Seguros en Guadalajara
- 2 de octubre: Walmart Park en Monterrey
Fecha para Natanael Cano en Estadio GNP Seguros
El concierto de Natanael Cano en el Estadio GNP Seguro, ya tiene fecha y horario confirmados:
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- Fecha de concierto: viernes 18 de septiembre 2026
- Horario: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 11:00 de la noche aproximadamente
Precios de boletos para el concierto de Natanael Cano en Estadio GNP Seguros
Estas son las zonas y precio de boletos que tendrá el concierto de Natanael Cano en Estadio GNP Seguros para el 18 de septiembre:
- VIP: 4, 439 pesos
- General A: 2,827 pesos
- General B: 1,600 pesos
- GNP: 2,827, 3,450 y 4,311 pesos
- Verde B: 2.331, 2,797 y 3,497 pesos
- Paquetes VIP: 9,958, 7,414 y 6,031 pesos
- Verde C: 1,215, 1,701 y 1,871 pesos
- Naranja B: 1,674, 2,009 y 2,310 pesos
- Naranja C: 967, 1,161 y 1,277 pesos
- PCD: 1,600 pesos
La tarifa de las entradas, ya incluye cargos por servicio. Solo se agrega una de 50 pesos que corresponde al procesamiento de orden que realiza la boletera.
Preventa del concierto de Natanael Cano en Estadio GNP Seguros
La preventa de boletos para el concierto de Natanael Cano en Estadio GNP Seguros será en Ticketmaster.
- Venta a Fans: martes 28 de julio a las 8:00 de la mañana
- Venta Beyond: martes 28 de julio a las 9:00 de la mañana
- Preventa Priority: miércoles 29 de julio 9:00 de la mañana
- Preventa Banamex: jueves 30 de julio a las 2:00 de la tarde
- Preventa Banamex Paquetes VIP: jueves 30 de julio a las 2:00 de la tarde
- Venta General: viernes 31 de julio a las 2:00 de la tarde
- Venta General Paquetes VIP: viernes 31 de julio a las 2:00 de la tarde