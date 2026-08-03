IT Killah en concierto desde CDMX como parte de su TOUR LIT KILLAH, con el que promociona su más reciente álbum de estudio, KUSTOM.

El concierto del cantante argentino ya tiene los siguientes detalles confirmados:

Fecha: Viernes 4 de diciembre de 2026

Hora: 8:30 p.m.

Lugar: Foro Puebla

Boletera: Ticketmaster

Preventa de boletos para el concierto de LIT Killah

De acuerdo con información de Ocesa, la Preventa Banamex para el concierto de LIT Killah comenzará el miércoles 5 de agosto de 2026 a las 11:00 horas a través de Ticketmaster México.

Los tarjetahabientes Banamex podrán adquirir sus entradas con la opción de pagar a 3 meses sin intereses.

Por su parte, la venta general de boletos iniciará el jueves 6 de agosto de 2026 a las 11:00 horas, tanto en el sitio de Ticketmaster México como en las taquillas del recinto.

LIT Killah en Foro Puebla (Ocesa)

LIT Killah: precio de los boletos para concierto en Foro Puebla

Hasta el momento, los precios oficiales para el concierto de LIT Killah en el Foro Puebla no han sido revelados por Ocesa.

La información disponible confirma que el artista argentino se presentará el 4 de diciembre de 2026 en la CDMX como parte de su gira para promocionar KUSTOM, aunque el costo de los boletos por zona se dará a conocer una vez que inicie la preventa.

Con base en otros conciertos organizados por Ocesa en el mismo recinto o en foros de capacidad similar, se estima que las entradas podrían oscilar entre los 500 y 1,600 pesos , dependiendo de la zona y el tipo de acceso.