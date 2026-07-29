El concierto de Natanael Cano en el Estadio GNP Seguros contará con paquetes VIP. Te damos precio, beneficios y qué incluye cada uno.

Los paquetes buscarán brindar la mejor experiencia a los verdaderos fans del “Rey de los corrido tumbados” que llega a CDMX con su gira Natanael Cano Vol. 1 Tour.

Precios de los paquetes VIP de Natanael Cano

Ocesa ya confirmó los precios de los paquetes VIP de Natanael Cano en Estadio GNP Seguros.

Paquete VIP 1 Ultimate Experience: 9,958 pesos

Paquete VIP 2 Premium Experience: 7,414 pesos

Paquete VIP 3 Early-Entry Experiencie: 6,031 pesos

Toma en cuenta que el costo de cada paquete ya incluye los cargos por servicio.

Natanael Cano (Instagram/@natanael_cano)

La venta de estas experiencias para disfrutar del show en vivo de Natanael Cano se venderán por medio de Ticketmaster en la Preventa Banamex del 30 de julio y en Venta General el 31 de julio.

Beneficios y qué incluyen los paquetes VIP de Natanael Cano

Los paquetes VIP de Natanael Cano contarán con diversos beneficios para los fanáticos.

Por ejemplo, el paquete Ultimate Experience incluye:

Boleto en sección VIP

Acceso anticipado al inmueble y sección

Oportunidad para tomarse una foto en el escenario con un fotógrafo profesional

Acceso anticipado a compra de merch (no incluye mercancía)

Póster conmemorativo del concierto autografiado por Natanael Cano

Laminado y lanyard conmemorativo de la experiencia VIP

Kit exclusivo de mercancía VIP

Check-in VIP y puerta de acceso exclusiva al inmueble

Paquetes VIP de Natanael Cano (@ocesa_total / X)

Mientras que el paquete Premium Experience contará con:

Boleto en sección General A

Acceso anticipado al inmueble y sección

Acceso anticipado a compra de merch (no incluye mercancía)

Laminado y lanyard conmemorativo de la experiencia VIP

Kit exclusivo para Paquetes VIP

Check-in VIP y puerta de acceso exclusiva al inmueble

Paquetes VIP de Natanael Cano (@ocesa_total / X)

En el caso del paquete Early-Entry Experience ofrecerá:

Boleto en sección General B

Acceso anticipado al inmueble y sección

Acceso anticipado a compra de merch (no incluye mercancía)

Laminado y lanyard conmemorativo de la experiencia VIP

Kit exclusivo para Paquetes VIP

Check-in VIP

Considera que toda la merch y laminados se darán en el inmueble el día del evento en horario asignado, no habrá entregas posteriores.