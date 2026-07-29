El concierto de Natanael Cano en el Estadio GNP Seguros contará con paquetes VIP. Te damos precio, beneficios y qué incluye cada uno.
Los paquetes buscarán brindar la mejor experiencia a los verdaderos fans del “Rey de los corrido tumbados” que llega a CDMX con su gira Natanael Cano Vol. 1 Tour.
Precios de los paquetes VIP de Natanael Cano
Ocesa ya confirmó los precios de los paquetes VIP de Natanael Cano en Estadio GNP Seguros.
- Paquete VIP 1 Ultimate Experience: 9,958 pesos
- Paquete VIP 2 Premium Experience: 7,414 pesos
- Paquete VIP 3 Early-Entry Experiencie: 6,031 pesos
Toma en cuenta que el costo de cada paquete ya incluye los cargos por servicio.
La venta de estas experiencias para disfrutar del show en vivo de Natanael Cano se venderán por medio de Ticketmaster en la Preventa Banamex del 30 de julio y en Venta General el 31 de julio.
Beneficios y qué incluyen los paquetes VIP de Natanael Cano
Los paquetes VIP de Natanael Cano contarán con diversos beneficios para los fanáticos.
Por ejemplo, el paquete Ultimate Experience incluye:
- Boleto en sección VIP
- Acceso anticipado al inmueble y sección
- Oportunidad para tomarse una foto en el escenario con un fotógrafo profesional
- Acceso anticipado a compra de merch (no incluye mercancía)
- Póster conmemorativo del concierto autografiado por Natanael Cano
- Laminado y lanyard conmemorativo de la experiencia VIP
- Kit exclusivo de mercancía VIP
- Check-in VIP y puerta de acceso exclusiva al inmueble
Mientras que el paquete Premium Experience contará con:
- Boleto en sección General A
- Acceso anticipado al inmueble y sección
- Acceso anticipado a compra de merch (no incluye mercancía)
- Laminado y lanyard conmemorativo de la experiencia VIP
- Kit exclusivo para Paquetes VIP
- Check-in VIP y puerta de acceso exclusiva al inmueble
En el caso del paquete Early-Entry Experience ofrecerá:
- Boleto en sección General B
- Acceso anticipado al inmueble y sección
- Acceso anticipado a compra de merch (no incluye mercancía)
- Laminado y lanyard conmemorativo de la experiencia VIP
- Kit exclusivo para Paquetes VIP
- Check-in VIP
Considera que toda la merch y laminados se darán en el inmueble el día del evento en horario asignado, no habrá entregas posteriores.