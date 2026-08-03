La Tremenda Korte celebra 30 años en la escena musical con su show Resistencia Sonora.

El concierto en CDMX de la agrupación cuenta con los siguientes detalles confirmados:

Fecha: Viernes 30 de octubre de 2026

Lugar: Foro Puebla

Boletera: Ticketmaster

Preventa de boletos para el concierto de La Tremenda Korte

De acuerdo con información de Ocesa, la venta general de boletos para La Tremenda Korte empieza el jueves 6 de agosto de 2026 en la página de Ticketmaster México.

Esto quiere decir que no habrá fase de preventa y que todos los boletos para el concierto se lanzarán en una sola emisión.

Aún así, para tarjetahabientes Banamex estará disponible la opción de pagar a crédito con hasta 3 meses sin intereses.

La Tremenda Korte en Foro Puebla (Ocesa)

La Tremenda Korte: precio de los boletos para concierto en Foro Puebla

Hasta el momento, los precios oficiales para el concierto de La Tremenda Korte no se han revelado.

La información de Ocesa confirma que el evento por la gira Resistencia Sonora se llevará a cabo en el Foro Puebla de la CDMX, pero el precio por zona del recinto se dará a conocer el iniciar la venta de boletos.

Con base en otros conciertos operados por Ocesa en el mismo lugar o similares, se estima que las entradas podrían oscilar entre los 480 y 1,500 pesos , dependiendo la zona.