Taylor Swift ha anunciado su tan esperada gira musical The Eras Tour, esto tras la salida de su más reciente álbum Midnights pero entre las fechas y lugares, México no figuró.

A través de un anuncio para Good Morning America y en sus redes sociales, Taylor Swift hizo oficial su tan esperada gira The Eras Tour.

“Estoy encantada de anunciar mi próxima gira: Taylor Swift The Eras Tour, un viaje a través de las eras musicales de mi carrera (¡pasado y presente!). La primera etapa de la gira será en los estadios de los Estados Unidos. Las fechas internacionales serán anunciadas tan pronto como podamos” Taylor Swift

Y es que desde que se anunció la salida de su décimo álbum de estudio, Midnights, los fans de Taylor Swift estaban especulando sobre si la cantante de 32 años sacaría una nueva gira.

Taylor Swift ha anunciado su próxima gira musical The Eras Tour, la cual comenzará en los estadios de Estados Unidos; sin embargo, México y oros países no figuran por lo que las fechas internacionales aún no han sido reveladas.

Y es que junto con las varias pistas que lanzó en todo el mundo, muchos tenían la esperanza de que Taylor Swift diera fechas para países como México o de Latinoamérica.

No obstante, hasta el momento han sido anunciadas 27 fechas a través de todos los estadios de Estados Unidos para la gira de Taylor Swift The Eras Tour, misma que comenzará en marzo del 2023 y terminará en agosto.

De igual forma, el anuncio de Taylor Swift sobre su gira The Eras Tour, reveló que tendrá invitados especiales como:

Paramore

Beabadoobee

Phoebe Bridgers

Girl in Red

MUNA

HAIM

Gayle Gracie

Abrahams Owen

Taylor Swift rompe récords en la lista de los Billboard

Aunque Taylor Swift aseguró que próximamente lanzará las fechas internacionales, por lo que muchos de sus fans de México aún no pierden la esperanza que la cantante visite tierras aztecas.

De hecho, anuncio del nuevo tour de Taylor Swift llega un día después de que se dijera que rompió un récord al ocupar los primeros 10 lugares del top 100 de los Billboard.

Y es que durante el pasado 31 de octubre, Billboard dio a conocer que los primeros lugares de su top 100, todos estaban ocupados con canciones de Taylor Swift, específicamente de su reciente disco Midnights.

Es decir que los primeros 10 lugares del Billboard Hot 100, son ocupados al mismo tiempo por canciones del álbum Midnights de Taylor Swift, siendo la primera vez que sucede en los 64 años de existencia del sitio de música.

Este es otro récord que suma Taylor Swift tras la salida de Midnights pues, tan solo a 24 horas de haber salido en las plataformas digitales, fue la artista con más reproducciones dentro de Spotify.

