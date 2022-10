¿A qué hora sale Midnights de Taylor Swift? La cantante estadounidense, quien se ha visto envuelta en rumores de plagio, estrenó su décimo álbum de estudio al filo de la medianoche del viernes 21 de octubre.

A la par del lanzamiento de Midnights, Taylor Swift dio un adelanto de los videoclips que acompañaran los sencillos de su nuevo disco, en los que participan grands estrellas de Hollywood y amigos de la cantante.

Fue en agosto, durante los premios MTV VMA 2022, cuando Taylor Swift, de 32 años, anunció el próximo estreno de su décimo disco, durante su discurso de aceptación, tras ganar el premio al video del año por ‘All Too Well: The Short Film’.

Taylor Swift en Billboard Music Awards 2021 (@bbmas / Instagram)

Taylor Swift estrena su álbum Midnight en plataformas digitales

Minutos después de las 23:00 horas del 20 de octubre, Taylor Swift, quien se rumora que por fin traerá su música a México, estrenó su álbum Midnights en plataformas como:

Apple Music

YouTube Music

iTunes Store

Pandora

Amazon Music

Records Store Day

Tidal

Deezer

El disco Midnights incluye 13 canciones, entre las que hay colaboraciones con Lana del Rey, Zoe Kravitz, Sam Dew, William Bowery, entre otros artistas.

Taylor Swift da un adelanto de los videclips de Midnight

Al mismo tiempo, Taylor Swift hizo una publicación en Instagram, donde celebró el estreno de su nuevo disco y habló un poco sobre el proceso creativo que involucró:

“Midnights es un álbum salvaje y no podría estar más feliz de que mi copiloto en esta aventura fuera @jackantonoff. Es mi amigo de por vida (presuntuoso, lo sé, pero lo mantengo) y hemos estado haciendo música juntos durante casi una década SIN EMBARGO... este es nuestro primer álbum que hemos hecho con solo nosotros dos como colaboradores principales. Habíamos estado jugando con ideas y habíamos escrito algunas cosas que nos encantaban, pero Midnights realmente se unió y fluyó de nosotros cuando nuestros socios (ambos actores) hicieron una película juntos en Panamá. Jack y yo nos encontramos de regreso en Nueva York, solos, grabando todas las noches, quedándonos despiertos hasta tarde y explorando viejos recuerdos y medianoches pasadas” Taylor Swift

Publicación de Taylor Swift (@ taylorswift / Instagram)

En la misma plataforma, Taylor Swift compartió un avance de los videos que produjo para su disco, anunciando que será en Amazon Music donde estrenará el primer video de la canción Anti-Hero.