Taylor Swift anuncia Midnights, su nuevo disco

Luego de que Taylor Swift hiciera historia en los Video Music Awards 2022, la cantante de 32 años de edad anunció la salida de Midnights, su nuevo disco.

El pasado domingo 29 de agosto, Taylor Swift recibió el premio de los VMAs 2022 a Mejor Video del Año por su canción ‘ All Too Well (Ten Minute Version)’.

Y durante su discurso, en donde Taylor Swift aseguró estar agradecida por el amor y cariño que recibió la regrabación de Red, de donde se desprende ‘All Too Well’, anunció la salida de su nuevo disco.

“Chicos, estoy tan orgullosa de lo que hemos conseguido, y estoy segura con cada segundo de que este momento no hubiese sido posible hacer este corto su no fuera por ustedes, los fans” Taylor Swift

Según dijo Taylor Swift en el escenario de los VMAs 2022, su nuevo material discográfico, llevará por nombre Midnights.

Midnights de Taylor Swift saldrá en octubre

Taylor Swift ha sorprendido a sus fans con el anuncio de un nuevo disco llamado Midnights, el cual saldrá el próximo 21 de octubre.

Según reveló Taylor Swift en sus redes sociales, Midnights, su nuevo disco, surgió de una colección de historias, de 13 noches sin dormir en su vida.

Además de revelar la portada de Midnights, Taylor Swift escribió un pequeño prólogo de lo que tratarán sus nuevas canciones, de las cuales dijo que serán 13 en total.

Taylor Swift escribió en sus redes que las canciones de Midnight, su nuevo álbum que llegará en octubre, fueron escritas precisamente a mitad de la noche.

“Esto es una colección de canciones escritas en mitad de la noche, un viaje a través de los terrores y los sueños. Lo suelos por los que deambulamos y los demonios a los que nos enfrentamos” Taylor Swift

Esto fue publicado precisamente a las 12 de la noche en las redes de Taylor Swift, para anunciar la llegada de su nuevo disco.

El momento exacto en que Taylor Swift anuncia su próximo álbum en los #VMAs ✨#MeetMeAtMidnight 🪄 pic.twitter.com/CAQgAJjmb6 — 🎠 Swiftie Wonderland (Taylor's Version) 🪄 (@SwWonderland) August 29, 2022

Midnights llega a dos años del último álbum de Taylor Swift

Taylor Swift anunció la llegada de un nuevo álbum titulado Midnights, el cual saldrá a la venta el próximo 21 de octubre.

Midnights de Taylor Swift llega a dos años de los últimos disco de la cantante: Folklore y Evermore , los cuales salieron en 2020.

El anuncio de la salida de un nuevo disco de Taylor Swift, ha encendido las redes sociales y emocionado a los ‘swifties’, es decir al fandom de la cantante.

Taylor Swift anuncia Midnights, su nuevo disco ( @taylorswift13 / Twitter )