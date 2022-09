Taylor Swift anunció la salida de Midnights, su nuevo disco y ahora, a través de TikTok reveló el nombre de la primera canción de su nuevo álbum, el cual saldrá a la venta el próximo 21 de octubre.

Taylor Swift de 32 años de edad, ha revelado el nombre de una de las canciones de su nuevo disco Midnights, luego de que estuviera publicando varios easter eggs.

Según dijo Taylor Swift en su video de TikTok, irá revelando los nombres de sus canciones que componen Midnights con ayuda del azar .

“Bienvenidos a esta nueva serie que he llamado: Mayhem Midnights with me” Taylor Swift

Track 13 de Midnights de Taylor Swift se llama Mastermind

Taylor Swift publicó un video en su TikTok en donde reveló el nombre de una de sus 13 canciones que componen su nuevo disco Midnights.

Fue gracias a unas pelotas numeradas, el nombre de la primera canción del nuevo disco de Taylor Swift, la número 13, lleva por nombre Mastermind.

El anuncio del nombre de su canción Mastermind lo ha hecho con ayuda de un teléfono rojo, el cual muchos de los fans han relacionado con otras canciones de Taylor Swift como Look What You Made Me Do.

De momento, se espera que Taylor Swift vaya revelando poco a poco los nombres de las canciones de su nuevo álbum Midnights, hasta su estreno, el próximo 21 de octubre.

Taylor Swift es reconocida como la mejor compositora de la década

Luego de que Taylor Swift revelara el nombre de una de sus canciones de su nuevo disco Midnights, se ha dado a conocer que la cantante fue reconocida como la mejor compositora de la década.

De acuerdo a la Asociación Internacional de Compositores de Nashville, Taylor Swift ha sido reconocida como la mejor compositora de la década.

El reconocimiento de Taylor Swift como mejor compositora de la década, se dio a conocer durante una ceremonia celebrada en el Ryman Auditorium de Nashville el pasado 20 de septiembre del 2022.

“Escribir canciones es el trabajo de mi vida, mi pasatiempo y mi emoción sin fin. Me conmueve más allá de las palabras que ustedes, mis compañeros, decidieran honrarme de esta manera por el trabajo que todavía estaría haciendo si nunca hubiera sido reconocida por ello” Taylor Swift