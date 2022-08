De acuerdo con la revista especializada The Hollywood Reporter, la cantante Taylor Swift de 32 años de edad, podría estar cerca de competir por un Oscar en 2023.

Esto gracias al debut de Taylor Swift como directora en All Too Well: The Short Film, cortometraje que utilizó para relanzar su canción del mismo nombre.

Asimismo, se trata del cortometraje que causó controversia y mucha discusión en redes sociales, debido a que se dice que Taylor Swift habría escrito esta canción e historia a su exnovio el actor Jake Gyllenhaal de 41 años de edad.

Ya que el cortometraje relata la historia de una pareja con problemas debido a la diferencia de edad, lo que hace referencia al romance que la misma Taylor Swift con Jake Gyllenhaal.

Taylor Swift ‘All Too Well: The Short Film’ (Captura de pantalla)

¿Por qué Taylor Swift podría competir por un Oscar 2023?

Taylor Swift podría competir por un Oscar 2023, así lo ha reportado The Hollywood Reporter conforme a los lineamientos de La Academia de Cine estadounidense.

Debido a que el video musical y cortometraje de All Too Well: The Short Film es elegible para ser nominado en la categoría de Mejor Cortometraje de Acción en Vivo para el Oscar 2023.

Ya que All Too Well: The Short Film de Taylor Swift cumple con los requisitos establecidos por La Academia.

Los lineamientos para competir por el Oscar y que cumple el cortometraje de Taylor Swift serían:

14 minutos de duración

Haber sido exhibido del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022

Dicho esto All Too Well: The Short Film de Taylor Swift tiene una duración de 14 minutos, además de que se proyectó en el AMC Lincoln Square del 12 al 18 de noviembre de 2021, fecha dentro de la ventana de elegibilidad de La Academia.

Incluso el cortometraje de la cantante también fue proyectado en el Festival de Cine de Tribeca el 11 de junio de este año, evento al cual la misma Taylor Swift y sus protagonistas la actriz de Stranger Things Sadie Sink de 21 años de edad y el actor Dylan O’Brien de 30 años de edad asistieron.

Además de dicha nominación a la cual podría contener Taylor Swift, se dice que también podría ser nominada en la categoría de Mejor Canción Original.

Posible nominación por el tema Carolina, el cual forma parte del soundtrack de la película Where the Crawdads Sing. En el caso que se diera, esta sería la primera vez que Taylor Swift sería nominada a los premios Oscar.

Dado esto también otro cantante podría ir por el Oscar 2023 en esta misma categoría a Mejor Cortometraje de Acción en Vivo.

Por lo que el rapero Kendrick Lamar podría estar compitiendo con su corto We Cry Together, de seis minutos y protagonizado por él mismo y la actriz de 31 años de edad Taylour Paige de Zola

Aunque esta no sería la primera vez para Kendrick Lamar de 35 años, anteriormente en los Óscar de 2019 fue nominado a Mejor Canción Original por All the Stars de la película de Marvel Black Panther.