Taylor Swift ha sido acusada por plagio hacia su canción ‘Shake It Off’, a lo cual, la cantante de 32 años de edad lo ha negado y ha presentado una declaración el pasado 9 de agosto: “Yo la escribí íntegramente”.

En 2014, Taylor Swift escribió ‘Shake It Off’ de su álbum 1989 de la cual el grupo 3LW asegura fue plagiada de la canción de los 2000 ‘Playas Gon’ Play’.

Ante las acusaciones de plagio, Taylor Swift ha salido a negar las acusaciones y ha presentado una declaración el pasado lunes 9 de agosto respecto a las acusaciones sobre ‘Shake It Off’.

El pasado 9 de agosto, Taylor Swift ha salido a dar una declaración respecto a las acusaciones en su contra por supuesto plagio de su canción ‘Shake It Off’.

En 2017 fue cuando la demanda por derechos de autor fue presentada contra Taylor Swift por los compositores de ‘Playas Gon’ Play, San Hall y Nathan Butler por las similitudes en las líneas “players gonna play” y “haters gonna hate”.

En 2018 fue desestimada la demanda contra Taylor Swift por ser “demasiado banal” pero, en 2021 la demanda contra la cantante fue reavivada por jueces federales y a finales de año, un juez comentó que podría ir a juicio.

La demanda por supuesto plagio no solamente va en contra de Taylor Swift, sino contra todos los que están acreditados en la canción de ‘Shake It Off’: Max Martin y Shellback.

En ese sentido, la defensa de Taylor Swift alega que las expresiones “players gonna play, play, play” de la canción del grupo demandante y “haters gonna hate, hate, hate” de Swift, son expresiones comunes en el lenguaje.

Tras las acusaciones hacia Taylor Swift por plagio, demanda del 2017 que fue reavivada y podría ir a juicio, la cantante y actriz ha salido a declarar respecto al caso.

En ese sentido, Taylor Swift ha explicado el porqué y cómo escribió ‘Shake It Off’, pues reveló que va dirigida hacia todos sus detractores.

Incluso Taylor Swift comentó que cuando su madre la recogía de la escuela, tenía que consolarla por las constantes burlas y rechazos que recibía.

Aunado a las críticas constantes que Taylor Swift leyó y escuchó, especialmente luego de la salida de su álbum Red.

“Al escribir la letra, me basé en parte en las experiencias de mi vida y, en particular, en el escrutinio público implacable de mi vida personal, las informaciones “clickbait”, la manipulación pública y otras formas de crítica personal negativa de las que aprendí que solo necesitaba sacudirme y centrarme en mi música. Con Shake It Off quería brindar un enfoque cómico y empoderador para ayudar a las personas a sentirse mejor acerca de las críticas negativas a través de la música, el baile y la independencia personal que te permite sacudirse las críticas negativas.”

Taylor Swift