Minights es el nuevo disco de Taylor Swift y, entre las canciones que más han gustado a sus fans se encuentra High Infidelity, ¿se la dedicó a Tom Hiddleston y Calvin Harris? Esto es lo que sabemos.

El lanzamiento de Midnights de Taylor Swift, ha provocado que miles de sus fans comiencen a analizar las letras de sus canciones y entre ellas, High Infidelity.

Midnights de Taylor Swift se compone de 13 canciones; no obstante, la cantante de 32 años reveló que existe un ‘ 3 AM Edition ’, la cual incluye 7 canciones más incluyendo High Infidelity.

Es decir que Midnights de Taylor Swift se compone en total de 20 canciones y entre ellas se encuentra High Infidelity, canción que habría dedicado a Tom Hiddleston y a Calvin Harris.

Esto debido a que entre la letra de High Infidelity de Taylor Swift en su nuevo disco Midnights, habla sobre un 29 de abril y las teorías sobre Tom Hiddleston y Calvin Harris ya están inundando las redes.

¿De qué habla High Infidelity? La canción de Taylor Swift que los fans aseguran habla de Tom Hiddleston y Calvin Harris

High Infidelity es la canción número 17 de Midnights 3AM Edition de Taylor Swift lanzado el pasado 21 de octubre, y la cual los fans aseguran habla de su relación con Tom Hiddleston y Calvin Harris.

Especialmente porque la letra de High Infidelity de Taylor Swift hace referencia a un 29 de abril , fecha en la salió la canción de Calvin Harris ‘This is What You Came For’.

La canción fue lanzada tres días después de que Taylor Swift fuera fotografiada con Tom Hiddleston en la Met Gala del 2016.

Días después se anunció el rompimiento entre Taylor Swift y Calvin Harris y se reveló que la cantante comenzaba a salir con Tom Hiddleston.

Y aunque ya hay una canción que habla sobre la relación entre Taylor Swift, Tom Hiddleston y Calvin Harris -Gateway Car-, en High Infidelity incluida en el álbum Midnights, habría confirmado su infidelidad.

Reacciones a High Infidelity de Taylor Swift de su álbum Midnights (Especial)

Esto es lo que la canción de High Infidelity de Taylor Swift en Midnights dice

“High Infidelity”

Lock broken. Slur spoken. Wound open. Game token

I didn’t know you were keeping count

Rain soaking. Blind hoping. You said I was freeloading

I didn’t know you were keeping count

High infidelity

Put on your records and regret me, I bent the truth too far tonight, I was dancing around, dancing around it

High infidelity

Put on your headphones and burn my city, your picket fence is sharp as knives, I was dancing around, dancing around it

Do you really want to know where I was April 29th? Do I really have to chart the constellations in his eyes?

Storm coming. Good husband. Bad omen. Dragged my feet right down the aisle at the house lonely

Good money I’d pay if you’d just know me, seemed like the right thing at the time

You know there’s many different ways that you can kill the one you love, the slowest way is never loving them enough

Do you really want to know where I was April 29th? Do I really have to tell you how he brought me back to life?

High infidelity

Put on your records and regret me I bent the truth too far tonight, I was dancing around, dancing around it

High infidelity

Put on your headphones and burn my city, your picket fence is sharp as knives, I was dancing around, dancing around it

Do you really want to know where I was April 29th? Do I really have to chart the constellations in his eyes?

You know there’s many different ways that you can kill the one you love, the slowest way is never loving them enough

High infidelity

Put on your records and regret meeting me I bent the truth too far tonight I was dancing around, dancing around it

High infidelity

Put on your headphones and burn my city your picket fence is sharp as knives, I was dancing around, dancing around it

Oh, there’s many different ways that you can kill the one you love and it’s never enough, it’s never enough

Lock broken. Slur spoken. Wound open. Game token.

I didn’t know you were keeping count

Rain soaking. Blind hoping. You said I was freeloading

I didn’t know you were keeping count

But, oh, you were keeping count

Traducción de High Infidelity

Cerradura rota. Insulto pronunciado. Herida abierta. Ficha de juego

No sabía que estabas llevando la cuenta

Lluvia empapando. Esperanza ciega. Dijiste que estaba aprovechando

No sabía que estabas llevando la cuenta

Alta infidelidad

Pon tus discos y arrepiéntete de mí , doblegué la verdad demasiado lejos esta noche. Estaba bailando alrededor, bailando alrededor de ella

Alta infidelidad

Ponte los auriculares y quema mi ciudad, tu valla de piquete está afilada como cuchillos. Estaba bailando alrededor, bailando alrededor de ella

¿De verdad quieres saber dónde estuve el 29 de abril? ¿Realmente tengo que trazar las constelaciones en sus ojos?

Tormenta que viene. Buen esposo. Mal presagio.

Arrastré mis pies por el pasillo en la casa sola, buen dinero.

Pagaría si me conocieras, parecía lo correcto en ese momento

Sabes que hay muchas maneras diferentes en que puedes matar a quien amas, la forma más lenta es nunca amarlos lo suficiente

¿De verdad quieres saber dónde estuve el 29 de abril? ¿Realmente tengo que decirte cómo él me devolvió a la vida?

Alta infidelidad

Pon tus discos y arrepiéntete de mí, doblegué la verdad demasiado lejos esta noche. Estaba bailando alrededor, bailando alrededor de ella

Alta infidelidad

Ponte los auriculares y quema mi ciudad, tu valla de piquete está afilada como cuchillos. Estaba bailando alrededor, bailando alrededor de ella

¿De verdad quieres saber dónde estuve el 29 de abril? ¿Realmente tengo que trazar las constelaciones en sus ojos?

Sabes que hay muchas maneras diferentes en que puedes matar a quien amas, la forma más lenta es nunca amarlos lo suficiente

Alta infidelidad

Pon tus discos y arrepiéntete de haberme conocido, doblegué la verdad demasiado lejos esta noche. Estaba bailando alrededor, bailando alrededor de ella

Alta infidelidad

Ponte los auriculares y quema mi ciudad, tu valla de piquete está afilada como cuchillos. Estaba bailando alrededor, bailando alrededor de ella

Ooh, ooh, ooh Woo, woo, woo Woo Ooh, ooh, ohh Woo, woo, woo

Sí, hay muchas maneras diferentes en que puedes matar a quien amas y nunca es suficiente, nunca es suficiente

Cerradura rota. Insulto pronunciado. Herida abierta. Ficha de juego

No sabía que estabas llevando la cuenta

Lluvia empapando. Esperanza ciega. Dijiste que estaba aprovechando

No sabía que estabas llevando la cuenta Pero oh, estabas llevando la cuenta