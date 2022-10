Tras un impresionante debut de su nuevo disco Midnights, Taylor Swift fue criticada por su nuevo video Anti-Hero pues fue acusada de ser “gordofóbica”.

El nuevo video de Anti-Hero de Taylor Swift ha provocado toda una controversia por una escena en donde ella se sube a la báscula y está maca la palabra “Fat”, que en español significa “Gorda”.

Y pese a que la canción Anti-Hero de Taylor Swift habla de las inseguridades de la cantante , tal y como lo reveló en sus redes antes de sacar Midnights, varios usuarios la han acusado de “gordofóbica”.

Ante la ola de críticas en su nuevo video de Anti-Hero, Taylor Swift cedió a la presión y eliminó esta escena donde aparecía la palabra “gorda” en su video.

Sin embargo, muchos de sus fans han recordado en redes que esta escena representaba los trastornos alimenticios que Taylor Swift padeció cuando era más joven.

Taylor Swift ha sido duramente criticada por su video de Anti-Hero, su nuevo sencillo de su álbum Midnights.

Y es que la canción que habla sobre las inseguridades y miedos de Taylor Swift, ha sido tomada a mal luego de que colocara la palabra “gorda” en una báscula.

Ante esto y ser acusada de “gordofóbica”, Taylor Swift decidió editar el video y ahora esta escena ya no aparece.

Sin embargo, lo que muchos no sabían es que Taylor Swift en realidad padeció desórdenes alimenticios cuando era más joven, algo que ella quiso reflejar en su canción Anti-Hero tal y como dijeron sus fans.

Pues en el documental disponible en Netflix, Miss Americana del 2020, Taylor Swift se sinceró y por primera vez habló de su enfermedad.

Incluso reveló que las fotos que publicaban los medios en donde se preguntaban si es que ella estaba embarazada, fue tan duro para ella que dejó de comer.

Taylor Swift incluso reveló que en varios conciertos sentía que iba a desmayarse al final o incluso a midas de ellos durante sus primeros años como estrella de la música.

Taylor Swift también contó que pudo superar su anorexia y demás desórdenes alimenticios y ahora se daban cuenta que si come, tiene energía y se hace más fuerza; puede con los conciertos y no se siente mal.

“No sabía si me iba a sentir cómoda hablando de mi cuerpo y hablando de las cosas por las que he pasado en términos de ‘lo poco saludable’ que he sido conmigo misma.”

Taylor Swift