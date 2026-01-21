Taylor Swift ha sido incluida en el Salón de la Fama de Compositores a sus 36 años de edad este 2026, convirtiéndola en la mujer más joven en lograrlo en la historia.

Medios como Variety y People han confirmado la noticia de que Taylor Swift fue incluida en el Salón de la Fama de Compositores a sus 36 años de edad, siendo un hito en la historia al ser la mujer más joven en lograrlo.

La distinción de ser incluidos en el Salón de la Fama de Compositores, requiere que exista al menos 20 años desde su primera canción comercial, lo cual para Taylor Swift ocurrió en 2006.

Este reconocimiento a la cantautora resalta su impacto en la cultura del pop moderno, así como en la industria musical reconociendo su talento e influencia como compositora con éxitos como “Blank Space” y “All Too Well”.

También hay que recalcar que este 2026 fue el primer año de elegibilidad de Taylor Swift para ser incluida en el Salón de la Fama de Compositores, y al ser incluida ha logrado superar por casi una década a la compositora femenina anterior inductada: Carole Bayer Sager quien fue inlcuída a los 43 años de edad.

Este reconocimiento a Taylor Swift en el Salón de la Fama de Compositores en 2026, reconoce sus 67 canciones que han sido acreditadas con escritura totalmente en solitario, y siendo 12 de ellas ganadoras de Grammy.

El reconocimiento otorgado a Taylor Swift por el Salón de la Fama de Compositores, posiciona a la cantautora al nivel de grandes artistas como Alanis Morissette y Kenny Loggins, lo cual resalta su impacto en la composición moderna y en la industria de la música actual.