The End of an Era de Taylor Swift se anunció este 13 de octubre, siendo una docuserie especial de 6 episodios que se estrenará en Disney+.

Pues tras el lanzamiento de su último disco, The Life of a Showgirl y romper récords, ahora Taylor Swift de 35 años de edad revela una nueva sorpresa para sus fans: una docuserie en Disney+.

¿Cuándo se estrena The End of an Era de Taylor Swift en Disney+?

A través de Good Morning America y redes sociales, Taylor Swift anunció su próximo proyecto: The End of an Era, la nueva docuserie que se estrenará en Disney+.

Esta docuserie constará de 6 episodios y narrará cómo fue para Taylor Swift y su equipo preparar y dar los conciertos de The Eras Tour, una gira que duró dos años por todo el mundo.

Por lo que te dejamos la guía de capítulos y fechas de estreno de The End of an Era de Taylor Swift en Disney+:

Capítulo 1 y 2 de The End of an Era de Taylor Swift - 12 de diciembre

Capítulo 3 y 4 de The End of an Era de Taylor Swift - 19 de diciembre

Capítulo 5 y 6 de The End of an Era de Taylor Swift - 26 de diciembre

Pero además de esta docuserie de 6 capítulos de The End of an Era de Taylor Swift, se estrenara de manera exclusiva en Disney+ el performance que realizó de The Tortured Poets Department llamada ‘The Final Show’.

Este apartado en The Eras Tour lo agregó Taylor Swift tras estrenar su disco en 2024, y muchos países en los que ya había dado conciertos, no pudieron verlo.

Por lo que además de la docuserie de 6 capítulos de The End of an Era de Taylor Swift en Disney+, se podrá ver este apartado de The Eras Tour.