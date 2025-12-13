Hoy 13 de diciembre del 2025, es el cumpleaños número 36 de Taylor Swift, por lo que para celebrarlo, ¿qué mejor que con 13 frases icónicas que ha dicho la cantautora?

13 frases icónicas de Taylor Swift para celebrar su cumpleaños 36

Este 13 de diciembre es una fecha muy especial para todos los swifties, pues es el cumpleaños de Taylor Swift y este 2025 está cumpliendo 36 años de edad.

Por lo que para celebrar su cumpleaños, te dejamos 13 frases icónicas que ha dicho Taylor Swift a lo largo de su vida y su carrera:

“No eres la opinión de alguien que no te conoce”. “Si tienes la suerte de ser diferente, nunca cambies”. “La felicidad y la confianza son las cosas más hermosas que puedes llevar puesto”. “Los errores son pruebas de que lo intentaste”. “No puedes definirte a ti mismo por tus errores. Es la forma en que te recuperas lo que realmente importa”. “La única forma de ser realmente feliz es ser honesto contigo mismo”. “Debemos amar, no enamorarnos, porque todo lo que cae, se rompe”. “Las veces que me dijeron que no, que no fui incluida, que no fui elegida o que no gané, esos momentos fueron más importantes, que los momentos en los que me dijeron que sí.” “Nunca le creas a alguien que te diga que no mereces lo que deseas.” “La vida es buena, y eso es absolutamente algo por lo que debemos emocionarnos.” “Si alguien te lastima, está bien llorar, solo recuerda construir un puente y superarlo.” “La mala noticia es que tu futuro depende de ti y la buena noticia es que tu futuro depende de ti.” “Habrá personas en el camino que intentarán socavar tu éxito o atribuirse tus logros o tu fama, pero si te enfocas en el trabajo y no dejas que esas personas te desvíen, algún día, cuando llegues a donde vas, mirarás a tu alrededor y sabrás que fuiste tú y las personas que te aman quienes te llevaron allí. Y eso será el sentimiento más grandioso del mundo.”