Por primera vez en tres años consecutivos, Taylor Swift quedó fuera de la lista de los nominados a los premios Grammy, pese al éxito que ha tenido “The Life of a Showgirl”.

The Life of a Showgirl de Taylor Swift (Taylor Swift)

La razón es sencilla y es que el periodo de elegibilidad para los Grammy 2026 fue del 31 de agosto de 2024 hasta el 30 de agosto de 2025, mientras que Taylor Swift lanzó “The Life of a Showgirl” el 3 de octubre.

Un mes después del cierre oficial del periodo de elegibilidad para los Grammy 2026, lo que provocó que Taylor Swift quedará fuera de la lista de nominados.

Por lo que la ausencia de “The Life of a Showgirl” no tiene nada que ver con una cuestión de favoritismos ni de calidad musical, sino de fechas.

¿“The Life of a Showgirl” de Taylor Swift podrá aparecer en los Grammy 2027?

La ausencia de “The Life of a Showgirl” en los Grammy 2026 ha causado gran controversia y es que Taylor Swift se ha consolidado como una de las artistas más populares de la actualidad.

Sin embargo, “The Life of a Showgirl” será elegible en el siguiente ciclo de votación, por lo que Taylor Swift podría aparecer en los Grammy 2027.

Se cree que para el próximo año el disco de Taylor Swift podría llegar con más fuerza y es que las personas ya estarían más familiarizadas con los temas.

“The Life of a Showgirl” es el duodécimo álbum de estudio de Taylor Swift.

Taylor Swift ha ganado 14 premios Grammy en años anteriores y recibió seis nominaciones en la edición de 2024 por su álbum Tortured Poets Department.