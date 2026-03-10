Jack White subió una declaración sobre su polémica con Taylor Swift, la cual posteriormente borró y en donde culpa a la prensa y al clickbait por tergiversar sus palabras.

“No dije que la música de Taylor Swift me pareciera ‘aburrida’ ni nada por el estilo, como intentan hacer creer en Internet”. Jack White

Pues tras una entrevista al ex guitarrista de The White Stripes, en donde expresó sobre escribir letras autobiográficas, puso como ejemplo el estilo de Taylor Swift, asegurando que le resultaba poco interesante, pero elogió su éxito comercial sin criticar su música.

¿Qué dijo Jack White sobre la música de Taylor Swift?

Durante una entrevista con Hablando con The Guardian sobre su libro “Jack White: Collected Lyrics & Selected Writing Volume 1‘, habló sobre su forma de componer, revelando que no tiene canciones autobiográficas como suelen tenerlas otros artistas, y citó a Taylor Swift.

“No demasiado. Ahora se ha puesto muy de moda, al estilo de Taylor Swift, que los cantantes pop escriban sobre todas sus rupturas sentimentales, que se hacen públicas, algo que no me parece nada interesante. Para mí, escribir sobre mí mismo es un poco aburrido”. Jack White

Tras convertirse en tendencia y ser atacado, Jack White subió a sus redes sociales un comunicado que, posteriormente borró, en donde aclaró sus palabras asegurando que nunca criticó a Taylor Swift ni dijo que su música era aburrida “como intentan hacer creer en Internet”.

Jack White publica comunicado sobre la polémica con Taylor Swift (@officialjackwhite / Instagram)

White aseguró que quería “acabar con esto” y explicó que sus comentarios fueron sacados de contexto, culpando a la prensa y a su necesidad de hacer clickbait:

“Lo que intentaba decir en una entrevista que hice sobre poesía y composición de letras era que no me parece nada interesante escribir sobre MÍ MISMO en mis propias letras y poemas, porque creo que podría resultar repetitivo para MÍ escribir siempre sobre lo mismo y podría ser poco interesante para las personas que escuchan mi música profundizar en ello, y que los personajes imaginarios me resultan más atractivos como escritor”. Jack White

Jack White, quien formó parte de The White Stripes dijo que “Taylor y otros cantantes tienen un enorme éxito escribiendo con su propio estilo y me alegro mucho por ellos”, pues opinó que a su propia manera de hacer música, han logrado conectar con muchos “amantes de la música”.

“El hecho de que yo diga que tengo una forma de hacer las cosas no significa que crea que TODOS deban hacerlo igual. Cada uno debe hacer lo que le funcione, y eso es lo que hacen, y obviamente resulta atractivo para mucha gente, y me alegro de oírlo”. Jack White

Al finalizar el comunicado que eliminó posteriormente, Jack White aseguró que polémicas como esta con Taylor Swift que fueron sembradas por la prensa y su necesidad de Clickbait según él, hacen que esté cada vez menos interesado en ofrecer entrevistas.