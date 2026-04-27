Taylor Swift se defiende de la inteligencia artificial (IA) y registra su voz para evitar que usen sin autorización dos frases y una imagen que pertenece a su última gira “The Eras Tour”.

El proceso inició el pasado 24 de abril a nombre de TAS Rights Management, empresa que gestiona los derechos de Taylor Swift.

Taylor Swift registra su voz para protegerse de la IA

Ante el peligro de que la IA replique la voz de Taylor Swift y sea utilizada con fines comerciales o de divulgación en redes sociales, la cantante registró su voz.

La cantante solicitó el registro de las marcas sonoras: “Hey, it’s Taylor Swift” y “Hey, it’s Taylor”.

El tercer registro busca proteger una marca visual donde se ve a Taylor Swift con una guitarra rosa, la cual pertenece a uno de sus conciertos de “The Eras Tour”.

Taylor Swift (MATT WINKELMEYER / Getty Images via AFP)

En esta imagen se ve a Taylor Swift su icónico body y botas plateadas.

Taylor Swift busca blindar su imagen y voz, por lo que este registro se añade a la protección que ofrece las leyes de derecho a la propia imagen en Estados Unidos.

El proceso de registro de Taylor Swift fue iniciado por la firma de abogados Gerber IP y el abogado Josh Gerber explicó que al registrar las dos frases vinculadas con su nombre, podría impugnar las reproducciones idénticas a su voz.

Mientras que al registrar la imagen donde se ve a Taylor Swift con su conocido body y botas plateadas, se busca proteger a la cantante ante modificaciones de dicha imagen con IA

Taylor Swift ha sido víctima de la Inteligencia Artificial

La imagen y voz de Taylor Swift ha sido modificada con inteligencia artificial y utilizada en plataformas digitales, incluso para material para adultos.

Incluso en las elecciones presidenciales de 2024, Donald Trump compartió imágenes creadas con IA, que daban a entender que Taylor Swift lo apoyaba.

Taylor Swift se una a la lista de famosos que buscan defender su imagen y voz de la IA, por lo que recurren al registro de su imagen.