Se reveló que Soda Stereo dará concierto con Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio el 21 de marzo de 2026.
Después de mucha expectativa por el anuncio de Soda Stereo, al fin se reveló que la legendaria banda dará un concierto.
Confirman concierto de Soda Stereo con Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio en Argentina
A través de redes sociales se confirmó que habrá un concierto de Soda Stereo con Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio.
La cita será el 21 de marzo 2026 en la Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina.
El regreso de Gustavo Cerati será gracias a la tecnología, luego de su muerte el 4 de septiembre de 2014.
Nota en desarrollo. En breve más información...