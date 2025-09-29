La rapera estadounidense de 29 años de edad Amala Ratna Zandile Dlamini, mejor conocida como Doja Cat llega a México 2026 en concierto para la CDMX.

Concierto de Doja Cat del cual te daremos los detalles boletos y fecha en CDMX y demás para que no te pierdas de verla a la intérprete de Say So en la agenda de los eventos para México 2026.

Boletos y fecha en CDMX para ver a Doja Cat en concierto para México 2026

Doja Cat hace oficial su llegada a México 2026 con concierto, del cual te contamos lo que sabemos de sus detalles boletos, fecha y demás en CDMX:

Fecha: Miércoles 18 de febrero 2026

Sede: Palacio de los Deportes, Ciudad de México, CDMX

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Preventa de boletos: 1° de octubre 2025

Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 2 de octubre 2025

Precio de boletos: Aún sin costos revelados

@DojaCat is bringing Tour Ma Vie World Tour to a city near you! 💋



Sign up now for the Artist Presale at https://t.co/8a2pkXF53K pic.twitter.com/KBMJxbuYOd — Live Nation (@LiveNation) September 29, 2025

Doja Cat llega por primera vez a México con concierto en 2026

México estará recibiendo por primera vez en el país a la rapera estadounidense Doja Cat con concierto en la CDMX.

Concierto de Doja Cat que forma parte de su esperada gira mundial Ma Vie World Tour 2025 - 2026.

Para la preventa de boletos Banamex se tendrá 3 meses sin intereses para los tarjetahabientes en compras mayores a 3 mil pesos.

Entre insiders se ha adelantado que el concierto de Doja Cat en México 2026 contará con paquetes VIP, los cuales serán 3, pero sin revelarse los precios:

Premium Club Vie VIP Lounge Gold Early Entry Silver Premium Ticket

Si vas por tus boletos directo a las taquillas, recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Las vías más rápidas para llegar al Palacio de los Deportes son por los servicios de transporte del Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes es Ciudad Deportiva de la Línea 9, mientras que estación Goma de la Línea 2 en el caso de Metrobús.