Se reporta que el concierto de Soda Stereo con banda completa incluiría fecha en México.

Soda Stereo Ecos, el evento que marca el regreso de la legendaria banda argentina, vendría a nuestro país.

El concierto de Soda Stereo con banda completa incluiría fecha en México y los fans no pueden estar más que emocionados.

Debido al éxito, Soda Stereo Ecos confirmó que la gira llegaría a:

México

Chile

Perú

Colombia

Estados Unidos

España

Concierto de Soda Stereo con Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio (Soda Stereo / Facebook)

Por lo que pidieron a los seguidores de esos países estar atentos. De momento, se desconoce en qué recinto se llevará a cabo el show en México.

Lo único que es un hecho es que el concierto tendrá la participación de:

Zeta Bosio, de 66 años de edad, en el bajo

Charly Alberti, de 62 años de edad, en la batería

Además del regreso de Gustavo Cerati que será gracias a la tecnología, luego de su muerte el 4 de septiembre de 2014.

Mediante un comunicado de prensa, Soda Stereo mencionó que su concierto no es un tributo, ni homenaje, además de que no usarán inteligencia artificial.

En realidad, se trata de un evento que tendrá avatares de sus integrantes acompañados por una banda en vivo .

El show contaría con la voz y guitarra del mítico Gustavo Cerati con registros grabados entre los años 1997 a 2007.

Soda Stereo Ecos, se inspira en el ABB Voyage de 2022, así que pretende ser una gran experiencia para los fans.

Concierto de Soda Stereo con Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio (Especial)

Concierto de Soda Stereo en 2026 firma exitoso sold out

El concierto de Soda Stereo en 2026 tuvo un exitoso sold out para la Movistar Arena, en Buenos Aires, Argentina.

Las 5 fechas se agotaron de inmediato, dejando en claro que Soda Stereo Ecos es un show que muchos esperan.

En México, se espera que el concierto tenga una respuesta similar de parte del público.